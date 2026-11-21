A bola volta a rolar na Ligue 1 2026/27. O Nice recebe o PSG neste sábado (21), às 13h15 (de Brasília), no Allianz Riviera, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O confronto reúne duas equipes em boa fase na competição. Os visitantes lideram a tabela, com 23 pontos, enquanto os donos da casa ocupam a sexta colocação, com 17 pontos, e vêm de três vitórias consecutivas. Por determinação do governo francês, apenas torcedores do Nice poderão acompanhar a partida no estádio, em razão de episódios de brigas entre as torcidas. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video.

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Ficha do jogo NIC PSG Campeonato Ligue 1 2026/2027 Data e Hora 21/11/2026, 13:15 Local Allianz Riviera - Nice Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O Nice começou o Campeonato Francês de maneira irregular, com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e uma derrota por 3 a 0 para o Paris FC. No entanto, a equipe conseguiu reagir e ganhou espaço na parte de cima da classificação. Desde a quinta rodada, perdeu apenas para o Lyon, por 2 a 1, e conquistou 15 dos últimos 18 pontos disputados. O time chega ao confronto após vencer Brest (2 a 1), Rennes (5 a 2) e Angers (2 a 0). Com 17 pontos, ocupa a sexta posição, empatado com o Lyon.

Para a partida, o técnico Olivier Pantaloni terá alguns desfalques. O lateral Antoine Mendy e o volante Laurent Abergel se recuperam de rupturas do ligamento cruzado do joelho e só devem voltar no próximo ano. O zagueiro Moise Bombito, com dores na tíbia, também está fora. Já Mohamed Abdelmonem é dúvida após sentir a parte posterior da coxa contra o Angers. Caso não tenha condições de jogo, Xavier Mandza aparece como principal opção para a defesa.

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O PSG, por sua vez, vive grande fase e lidera a Ligue 1, com 23 pontos. Depois de empatar com Rennes e Lille, ambos por 2 a 2, e perder para o Monaco por 2 a 1 nas primeiras rodadas, a equipe comandada por Luis Enrique venceu seus sete compromissos seguintes. Além disso, os parisienses seguem invictos como visitantes, com quatro vitórias e dois empates em seis partidas. A vantagem na liderança é de dois pontos sobre o Lille.

Para o duelo deste sábado, Luis Enrique recebeu boas notícias durante a semana. O zagueiro Marquinhos, o lateral Nuno Mendes e o atacante Ousmane Dembélé se recuperaram de lesões e voltaram a ficar à disposição do treinador.

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Ficha técnica

NICE X PSG

🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Francês 2026/27

📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 13h15 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Riviera, em Nice, na França

📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Nice (Técnico: Olivier Pantaloni): Diouf; Seidu, Ndayishimiye e Mandza; Clauss, Coulibaly, Boudaoui e Nkounkou; Sofiane Diop e Amoura; Wahi.

PSG (Técnico: Luis Enrique): Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Godts.

Equipes se enfrentam pela Ligue 1 (Foto: Arte/Lance!)

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