Nice x Paris Saint Germain: onde assistir, horário e escalações
Nice x Paris Saint Germain: pela 11ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
A bola volta a rolar na Ligue 1 2026/27. O Nice recebe o PSG neste sábado (21), às 13h15 (de Brasília), no Allianz Riviera, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O confronto reúne duas equipes em boa fase na competição. Os visitantes lideram a tabela, com 23 pontos, enquanto os donos da casa ocupam a sexta colocação, com 17 pontos, e vêm de três vitórias consecutivas. Por determinação do governo francês, apenas torcedores do Nice poderão acompanhar a partida no estádio, em razão de episódios de brigas entre as torcidas. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Nice começou o Campeonato Francês de maneira irregular, com apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e uma derrota por 3 a 0 para o Paris FC. No entanto, a equipe conseguiu reagir e ganhou espaço na parte de cima da classificação. Desde a quinta rodada, perdeu apenas para o Lyon, por 2 a 1, e conquistou 15 dos últimos 18 pontos disputados. O time chega ao confronto após vencer Brest (2 a 1), Rennes (5 a 2) e Angers (2 a 0). Com 17 pontos, ocupa a sexta posição, empatado com o Lyon.
Para a partida, o técnico Olivier Pantaloni terá alguns desfalques. O lateral Antoine Mendy e o volante Laurent Abergel se recuperam de rupturas do ligamento cruzado do joelho e só devem voltar no próximo ano. O zagueiro Moise Bombito, com dores na tíbia, também está fora. Já Mohamed Abdelmonem é dúvida após sentir a parte posterior da coxa contra o Angers. Caso não tenha condições de jogo, Xavier Mandza aparece como principal opção para a defesa.
O PSG, por sua vez, vive grande fase e lidera a Ligue 1, com 23 pontos. Depois de empatar com Rennes e Lille, ambos por 2 a 2, e perder para o Monaco por 2 a 1 nas primeiras rodadas, a equipe comandada por Luis Enrique venceu seus sete compromissos seguintes. Além disso, os parisienses seguem invictos como visitantes, com quatro vitórias e dois empates em seis partidas. A vantagem na liderança é de dois pontos sobre o Lille.
Para o duelo deste sábado, Luis Enrique recebeu boas notícias durante a semana. O zagueiro Marquinhos, o lateral Nuno Mendes e o atacante Ousmane Dembélé se recuperaram de lesões e voltaram a ficar à disposição do treinador.
Ficha técnica
NICE X PSG
- 🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Francês 2026/27
- 📆 Data e horário: sábado, 21 de novembro de 2026, às 13h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Allianz Riviera, em Nice, na França
- 📺 Transmissão: CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Nice (Técnico: Olivier Pantaloni): Diouf; Seidu, Ndayishimiye e Mandza; Clauss, Coulibaly, Boudaoui e Nkounkou; Sofiane Diop e Amoura; Wahi.
PSG (Técnico: Luis Enrique): Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Godts.
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