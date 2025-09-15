Autor do gol da vitória do Liverpool sobre o Burnley, por 1 a 0, neste domingo, o atacante Mohamed Salah subiu na lista dos maiores artilheiros da história da Premier League. Até o momento, o egípcio soma 188 gols, supera Andy Cole e se torna o quarto na artilharia do Campeonato Inglês.

No Liverpool desde junho de 2017, Salah está acostumado a quebrar recordes no futebol inglês. Estrangeiro com mais gols na história da Premier League, o egípcio está atrás apenas de Wayne Rooney (208), Harry Kane (213) e o líder Alan Shearer (260) dentre os que mais marcaram na liga inglesa.

A partida contra o Burnley foi decidida nos acréscimos com gol de Salah, após Hannibal Mejbri cometer pênalti infantil. Os donos da casa conseguiram se defender em boa parte do jogo. Entretanto, ao fim do segundo tempo, o Burnley cedeu a pressão após Lesley Ugochukwu receber o segundo cartão amarelo e ser expulso da partida. No minuto 93, o Liverpool teve a principal oportunidade do jogo. O meia Hannibal Mejbri abriu o braço dentro da área após o cruzamento de Jeremie Frimpong.

Salah é um dos maiores artilheiros da história da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)

Na próxima quarta-feira (17), o Liverpool faz sua estreia na Champions League. Jogando em casa, o adversário dos Reds será o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília). Pela Premier League, o próximo compromisso será o clássico contra o Everton, em Anfield, no sábado (20), às 8h30 (de Brasília).

Confira a lista dos 10 maiores artilheiros da Premier League

Alan Shearer: 260 gols Harry Kane: 213 gols Wayne Rooney: 208 gols Mohamed Salah: 188 gols Andy Cole: 187 gols Sergio Aguero: 184 gols Frank Lampard: 177 gols Thierry Henry: 175 gols Jermain Defoe: 163 gols Robbie Fowler: 162 gols

