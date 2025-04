Campeão neste domingo (27) com o Liverpool, Mohamed Salah se tornou o jogador estrangeiro com mais gols na história da Premier League, ultrapassando Sergio Agüero. Com o marcado hoje na vitória contra o Tottenham por 5 a 1, o egípcio chegou ao seu 185º gol no Campeonato Inglês. O Liverpool garantiu o 20º título inglês de sua história, o segundo na era moderna da competição.

Salah é agora o não inglês com mais gols na história da competição. Antes, o posto era do argentino Aguero, que fez 184 gols na Premier League.

Estrangeiros com mais gols na Premier League

Mohamed Salah (Egito) - 185 gols Sergio Agüero (Argentina) - 184 gols Thierry Henry (França) - 175 gols Robin van Persie (Holanda) - 144 gols Jimmy Floyd Hasselbaink (Holanda) - 127 gols Son Heung-Min (Coreia do Sul) - 127 gols

Maiores artilheiros da Premier League

Alan Shearer (Inglaterra) - 260 gols Harry Kane (Inglaterra) - 213 gols Wayne Rooney (Inglaterra) - 208 gols Andrew Cole (Inglaterra) - 187 gols Mohamed Salah (Egito) - 185

Como foi o jogo que deu o título ao Liverpool?

O Liverpool é o campeão desta temporada da Premier League - e com nota artística. Em uma virada frenética, o time goleou o Tottenham por 5 a 1 após sair perdendo. Os Reds não tiveram nenhuma dificuldade durante o jogo e foram campeões em grande estilo, contando com apoio interminável da torcida. Os gols da partida foram marcados por Solanke, para o Tottenham, e Luís Diaz, Mac Allister, Gakpo, Salah e Udogie (contra), para o Liverpool.

Salah comemora gol pelo Liverpool contra o Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)

É a primeira vez que os Reds conquistam o título com sua torcida nos estádios na era moderna da Premier League. Em 2020, o time também foi campeão da competição, com 99 pontos, mas as arquibancadas estavam vazias por conta da pandemia do Coronavírus. Com o de hoje, Liverpool já foi campeão 20 vezes do Campeonato Inglês.