Ancelotti projeta próximo passo depois da Seleção Brasileira: ‘Só o Real Madrid’
Treinador da Seleção deu entrevista ao jornal francês na sede da CBF, no Rio de Janeiro
Treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti concedeu entrevista ao jornal francês "France Football" durante a Data Fifa de setembro. Entre os diversos assuntos, o treinador falou sobre as expectativas acerca da Copa do Mundo de 2026, a adaptação ao Brasil e o futuro de sua carreira: 'O único clube que eu poderia treinar depois do Brasil é o Real Madrid.'
Ao ser perguntado sobre seus planos pós a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti foi enfático. Aos 66 anos, o italiano afirmou estar feliz na Seleção Brasileira e disposto a permanecer para outro ciclo de Copa. Além disso, o treinador também revelou que só retornaria ao futebol de clubes em caso de convite do Real Madrid.
— O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não, acho que isso não vai acontecer. Bem, tenho um contrato de um ano aqui. Depois disso, tudo pode acontecer. Posso ficar por mais dois anos. Ou mais quatro anos. Me preparar para outra Copa do Mundo. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer em relação ao próximo torneio. Mas estou muito feliz aqui. — afirmou Ancelotti.
Ao ser perguntado sobre a adaptação ao Brasil, o italiano falou sobre a necessidade de se aprofundar na cultura brasileira. O treinador também elogiou o ambiente de trabalho na CBF.
— Para mim, é fácil me adaptar. É um ritmo diferente. Preciso me aprofundar na cultura do país, e foi por isso que me estabeleci no Rio. Aqui, encontrei uma Federação muito bem organizada. Do presidente da CBF (Samir Xaud) ao diretor (Rodrigo Caetano), todos são fantásticos e entusiasmados. Trabalhamos em um ambiente excelente e profissional. Vim com meus assistentes, mas não precisei de mais nada. A estrutura é perfeita. — confessou Ancelotti.
O jornal francês também comparou a obrigação de vencer a Champions League pelo Real Madrid com vencer a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Veja a responta de Ancelotti:
— É uma obrigação tentar. Ninguém tem obrigação de vencer. Quem, no futebol, tem obrigação de vencer? Nem quem se acha o melhor tem. Tantas coisas podem acontecer para mudar o resultado. Fiquei no Real Madrid por seis anos e não ganhei seis Ligas dos Campeões. Ganhei três. — comparou o treinador pentacampeão da principal competição de clubes da Europa.
Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira
Contratado faltando apenas um ano para a Copa do Mundo, Ancelotti tem quatro jogos com a Seleção Brasileira. A estreia do italiano no comando da Seleção foi um empate por 0 a 0, contra o Equador, em Guayaquil, em junho.
Depois, a Seleção Canarinha engatou duas vitórias jogando em território nacional, contra Chile e Paraguai. Na última rodada das Eliminatórias, o Brasil perdeu para a Bolívia por 1 a 0, em El Alto, a 4.100 metros de altitude.
