Pênalti nos acréscimos garante vitória do Liverpool; veja o lance
Salah define a partida após cobrança de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (14), O Liverpool venceu o Burnley por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da Premier League. A partida foi decidia nos acréscimos com gol de Mohamed Salah, após Hannibal Mejbri cometer pênalti infantil; confira.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro aciona Al-Hilal árabe na Justiça em busca de rescisão
Futebol Internacional14/09/2025
- Futebol Internacional
Haaland fala sobre novo momento do City: ‘Não é mais o mesmo time’
Futebol Internacional14/09/2025
- Futebol Internacional
Mbappé ‘descarta’ Bola de Ouro em 2025, mas projeta 2026: ‘Está na cabeça de todos’
Futebol Internacional14/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Os donos da casa conseguiram se defender em boa parte do jogo. Entretanto, ao fim do segundo tempo, o Burnley cedeu a pressão após Lesley Ugochukwu receber o segundo cartão amarelo e ser expulso da partida.
No minuto 93, o Liverpool teve a principal oportunidade do jogo. O meia Hannibal Mejbri abriu o braço dentro da área após o cruzamento de Jeremie Frimpong; confira o lance.
Hannibal Mejbri handball and Liverpool won a penalty. pic.twitter.com/zV08ToE4Qy— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2025
Com o pênalti assinalado, Mohamed Salah, cobrador oficial do Liverpool, foi encarregado da cobrança. Este foi o segundo gol do atacante egípcio nesta temporada da Premier League; veja.
🚨🏴 SALAH WINS IT IN THE 95TH MINUTE FOR LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 14, 2025
Burnley 0-1 Liverpool.pic.twitter.com/SnS9TQNZ5U
Com quatro vitórias em quatro partidas, a equipe de Arne Slot vive bom momento neste começo de temporada. O Liverpool ultrapassa o Arsenal e assume a liderança da Premier League. O Burnley parou nos três pontos, em 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento.
Próximos jogos do Liverpool
Na próxima quarta-feira (17), o Liverpool faz sua estreia na Champions League. Jogando em casa, o adversário dos Reds será o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília). Pela Premier League, o próximo compromisso será o clássico contra o Everton, em Anfield, no sábado (20), às 8h30 (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias