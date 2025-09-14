menu hamburguer
Pênalti nos acréscimos garante vitória do Liverpool; veja o lance

Salah define a partida após cobrança de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo

Mohamed Salah, do Liverpool, comemora gol no clássico contra o Everton (Foto: Paul Ellis/AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
12:34
  • Matéria
  Matéria

Neste domingo (14), O Liverpool venceu o Burnley por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da Premier League. A partida foi decidia nos acréscimos com gol de Mohamed Salah, após Hannibal Mejbri cometer pênalti infantil; confira.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os donos da casa conseguiram se defender em boa parte do jogo. Entretanto, ao fim do segundo tempo, o Burnley cedeu a pressão após Lesley Ugochukwu receber o segundo cartão amarelo e ser expulso da partida.

No minuto 93, o Liverpool teve a principal oportunidade do jogo. O meia Hannibal Mejbri abriu o braço dentro da área após o cruzamento de Jeremie Frimpong; confira o lance.

Com o pênalti assinalado, Mohamed Salah, cobrador oficial do Liverpool, foi encarregado da cobrança. Este foi o segundo gol do atacante egípcio nesta temporada da Premier League; veja.

Com quatro vitórias em quatro partidas, a equipe de Arne Slot vive bom momento neste começo de temporada. O Liverpool ultrapassa o Arsenal e assume a liderança da Premier League. O Burnley parou nos três pontos, em 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Liverpool

Na próxima quarta-feira (17), o Liverpool faz sua estreia na Champions League. Jogando em casa, o adversário dos Reds será o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília). Pela Premier League, o próximo compromisso será o clássico contra o Everton, em Anfield, no sábado (20), às 8h30 (de Brasília).

Salah Liverpool
Mohamed Salah celebra renovação contratual com o Liverpool até 2027 (Foto: Reprodução/Twitter)

