Por ter disputado o Mundial de Clubes pelo Real Madrid, Luka Modric quase não participou da pré-temporada do Milan. Mas, a cada jogo que passa, o croata prova que sua adpatação já está consolidada. Em três jogos, já são um gol e uma assistência, se firmando no gigante italiano e conquistando o coração dos torcedores.

▶️Modric marca primeiro gol pelo Milan

Luka balançou as redes na vitória do Milan por 1 a 0 contra o Bologna, neste domingo (14), pela 3ª rodada do Campeonato Italiano. O gol foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo, após um cruzamento de Saelemaekers. Veja o lance;

Web exalta ex-Real Madrid

Aos 40 anos, Luka Modric segue imparável

Modric finalizou sua histórica passagem pelo Real Madrid após 13 anos e escolheu o Milan como seu novo, e provavelmente o último, desafio da carreira.

Para Modric, a justificativa de vestir a camisa do Milan é tanto esportiva quanto sentimental para ir à Itália após encerrar a sua passagem vitoriosa pelo Real Madrid. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido como ídolo na infância o ex-jogador Zvonimir Boban, que defendeu as cores do rubro-negro italiano entre 1991 e 2001.

Modric assinou por uma temporada com o Milan após deixar o Real Madrid (Foto: Divulgação/Milan)

Em sua passagem de 13 temporadas pelo Real Madrid, Modric venceu 394 jogos, marcou 43 gols e conquistou 28 títulos em 597 jogos. Se tornou como o maior vencedor da história merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Mesmo quando estava prestes a completar 39 anos, Modric foi o jogador com mais partidas pelos Blancos em 2024/25, com 65, o que demonstra toda a sua condição física para mais um ano de futebol.

Em toda sua carreira, Modric conquistou 33 títulos e pode ser um pilar dentro e fora de campo para Massimiliano Allegri. O treinador é bastante vitorioso no contexto italiano e foi contratado justamente com o objetivo de retomar a matriz vitoriosa do Milan.

