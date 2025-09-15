O jovem Owen Cooper, de apenas 15 anos, conquistou neste domingo (14) o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante pela minissérie Adolescência, entrando para a história do "Oscar da televisão". O ator se tornou a pessoa mais jovem a conquistar um Emmy, pela sua interpretação do personagem Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola.

Nascido em Warrington, cidade a 26 quilómetros de Liverpool e Manchester, Owen sonhava em ser jogador de futebol antes mesmo de se encontrar nas aulas de atuação. O jovem chegou até mesmo a integrar a equipe sub-15 do Warrington Rylands FC.

🔴Um "Red"

Além da sua paixão pela atuação, o ator mirim também nutre outro grande amor: o futebol, ou melhor, o Liverpool. O lado torcedor de Owen Cooper já veio a tona em diversas entrevistas e foi até mesmo flagrado por um internauta em uma cena da premiada série.

Em suas redes sociais, Owen compartilha publicações em colaboração com o time inglês. O futebol Americano é outra paixão frequentemente exposta pelo jovem inglês.

Na série Adolescência, Owen Cooper deixa "vazar" amor pelo Liverpool

Na rede social Reddit, uma página de fãs do Liverpool notou uma cena curiosa na série interpretada por Owen.

"No episódio 3, o Owen Cooper, que já disse em entrevistas ser um "fãzasso" do Liverpool, escreveu LFC > MUFC na mesa. (É engraçado porque se você assistir à série vai entender, não tem nada a ver com a história)" - escreveu o internauta.

