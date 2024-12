Salah acerta acordo com o Liverpool por mais dois anos, segundo jornal

Mohamed Salah e Liverpool chegaram a um acordo para uma renovação de contrato por mais dois anos, conforme o jornal "The Mirror" noticiou neste domingo (8). O atual vínculo do jogador com o clube se encerra no final desta temporada, em junho de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Com 13 gols na temporada, Salah assume a artilharia da Premier Legue! Veja a lista

Segundo o veículo inglês, Salah queria uma extensão de contrato por mais três temporadas. No entanto, o Liverpool pensava em apenas um ano de contrato na renovação. O processo de formação de elenco do clube é caracterizado por não oferecer longos contratos para jogadores com mais de 30 anos. No caso, o egípcio completou 32 anos no dia 15 de junho.

Em novembro, Salah mostrou insatisfação com indefinição do seu futuro, e voltou a "beliscar" os diretores. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Southampton, pela 12ª rodada da Premier League, o egípcio desabafou que se sentia mais fora do que dentro de Anfield, com o olhar a partir de julho do próximo ano. Sem a renovação, a partir de janeiro, Salah poderia assinar um pré-contrato de graça com qualquer outro clube.

continua após a publicidade

Números 🔢

Considerando todas as competições, Salah participou diretamente de 27 gols em 21 partidas, com 15 bolas na rede e 12 passes para gol, na temporada 2024/25. Pelo Liverpool, o craque tem 370 jogos, com 226 gols e 101 assistências. O jogador está no clube desde 2017.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade