Com show de Salah, Liverpool vence de virada o Southampton

O Liverpool derrotou o Southampton por 3 a 2, no St. Mary's Stadium, em Southampton (ING), pela 12ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds se isolam na liderança e abrem oito pontos de vantagem do segundo colocado, Manchester City. Já os The Saints permanecem na lanterno, com apenas quatro pontos conquistados.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos de jogo foram animados, com chances de gols claras para ambos os lados. O Liverpool foi contundente, como o habitual, e aproveitou as falhas nas saídas de bola do Southampton. Inclusive, o gol do Reds saiu em uma dessas bobeadas da zaga, onde Szoboszlai recebeu a bola de graça na entrada da área e bateu no cantinho, aos 29 minutos. A equipe mandante, por sua vez, também teve volume ofensivo e obrigou o goleiro Kelleher a fazer algumas defesas. Contudo, aos 40 minutos, Robertson fez pênalti em Dibling, após uma falha de Van Dijk. Na sequência, Armstrong cobrou, Kelleher defendeu e, na sobra, o atacante empatou o jogo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, as equipes entraram com níveis de concentração diferentes. O Liverpool entrou desatento, enquanto o Southampton voltou muito ligado. Aos 10 minutos, McCarthy acionou rápido o contra-ataque, após cobrança de escanteio dos Reds. Dibling correu o campo todo com a bola, tocou para Armstrong, que só rolou para Mateus Fernandes balançar as redes. Após as entradas de Mac Allister e Luiz Díaz, os Reds "acordaram" e buscaram a virada, com o Salah marcando duas vezes. O primeiro saiu aos 19, com um lindo lançamento de Gravenberch, onde o egípcio só precisou tocar na saída do goleiro, e o segundo de pênalti, com uma cobrança forte no ângulo.

O que vem pela frente?

O próximo confronto do Liverpool é contra o Real Madrid, na quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio de Alfield, em Liverpool (ING), pela 5ª rodada da fase de ligas da Champions League. Por outro lado, o Southampton visita o Brighton, no Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING), na próxima sexta-feira (29), às 17h (de Brasília), no pela 13ª rodada da Premier League.

Salah marcou o segundo gol do Liverpool na partida (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

SOUTHAMPTON 2 X 3 LIVERPOOL

12ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING);

🥅 Gols: Szoboszlai (29' do 1ºT), Salah (19' do 2ºT) e (37' do 2ºT), para o Liverpool; Armstrong (42' do 1ºT) e Mateus Fernandes (10' do 2ºT), para o Southampton;

🟨 Cartões amarelos: Bradley, Konaté, Gakpo e Salah (LIV); Lallana e Armstrong (SOU);

⚽ ESCALAÇÕES

SOUTHAMPTON (Técnico: Russell Martin)

McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Harwood-Bellis e Fraser (Sugawara); Armstrong, Downes, Lallana (Aribo), Dibling e Mateus Fernandes; Onuachu, Armstrong e Stephens (Archer).

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai e Gravenberch; Salah, Jones (Mac Allister) e Gakpo (Luis Díaz); Darwin Núñez (Endo).

