Uma semana após cair desacordado e sofrer uma parada cardíaca durante uma partida, o meia Eduardo Bove, da Fiorentina, caminha para implantar um desfibrilador interno no coração. Caso o procedimento cirúrgico aconteça, o jogador de 22 anos terá que deixar o futebol italiano, visto que o uso do aparelho em partidas na Itália é vetado.

Chamado de ICD, o aparelho é o mesmo que foi implantado no meia Christian Eriksen, hoje no Manchester United, quando sofreu um mal súbito durante a Eurocopa de 2020. A Itália não permite que jogadores atuem no campeonato italiano com o uso do ICD. Portanto, Bove teria que seguir os passos do dinamarquês e rumar para outro país.

Na época, Eriksen teve seu contrato com a Inter de Milão cancelado e acertou com o Brentford, da Inglaterra, onde retomou a carreira sem problemas.

Segundo veículos, Bove já tomou a decisão de colocar o aparelho. Porém, o jornal "Il Messagero" aponta que o atleta revelado pela Roma pediu mais tempo e exames antes de se decidir. A outra possibilidade seria implantar uma versão semiautomática e removível do aparelho, que poderia ser aceita na Itália.

O que aconteceu com Bove?

Bove sofreu o mal súbito no último dia 1º, em partida entre Fiorentina e Inter de Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Ele foi levado de ambulância ao hospital, e a partida acabou adiada. O jogador está emprestado à Viola nesta temporada, com um gol marcado e três assistências em 14 jogos.

Edoardo Bove sendo atentido no gramado, contra a Inter de Milão (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

