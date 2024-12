Fantasma das lesões assombram Real Madrid na temporada

O Real Madrid vive um momento de "crise" não apenas esportivamente, mas também no aspecto físico. As diversas lesões da equipe durante a temporada 2024/25 se tornaram um grande problema para o técnico Carlo Ancelotti, que teve vários de seus atletas longe dos gramados por longos períodos.

O nome mais recente a reforçar o Departamento Médico do clube espanhol foi o atacante Rodrygo. Os Blancos não puderam contar com o atacante na partida contra o Girona, no sábado (7), pela 16ª rodada da La Liga, por conta de um desconforto na coxa esquerda. Ainda não se sabe a gravidade da lesão do brasileiro, e os Merengues aguardam a realização de exames para se ter um diagnóstico mais preciso.

Além da nova lesão de Rodrygo, o Real Madrid conta com outros seis atletas no DM: Vini Jr, Camavinga, Carvajal, Militão, Alaba e Jacobo Ramón. O aumento do número de machucados desde a temporada passada, segundo Florentino Pérez, está diretamente ligado ao calendário do futebol europeu. São sete lesões no ligamento cruzado em um ano.

- O calendário está ligado a um aumento alarmante de lesões. A Uefa e a Fifa adicionaram 14 partidas próprias, o equivalente a dois meses e meio de competição. No total, tivemos 14 partidas e 22 lesões. Já tivemos nove lesões no ligamento cruzado - disse o presidente do Real Madrid, que completou:

- A falta de descanso afeta a carreira dos jogadores. A Fifa criou um Mundial de Clubes que priva os jogadores do descanso habitual. A Uefa organizou 488 partidas oficiais há 10 anos e agora passou para 769, só para ganhar mais dinheiro.

Vini Jr (lesão no bíceps femoral da perna esquerda) está fora de ação desde o dia 25 de novembro, mas deve retornar antes da decisão da Copa Intercontinental; Carvajal e Militão estão fora da temporada (ligamento cruzado), enquanto Alaba (ligamento cruzado), Jacobo Ramón (tendão) e Camavinga (lesão no bíceps femoral da perna direita) tem retorno esperado ainda em 2024/25.

Lesões dos brasileiros do Real Madrid

RODRYGO

Rodrygo já havia perdido uma partida pelo Campeonato Espanhol, contra o Leganés, e outra pela Champions League, contra o Liverpool, no final de novembro, devido ao problema na perna.

O atacante vive sua terceira lesão muscular praticamente seguida no Real Madrid. Com as lesões anteriores, o atleta havia sido cortado da lista do técnico Dorival Júnior para as partidas diante da Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

VINI JR

O astro brasileiro atuou os 90 minutos do triunfo sobre o Leganés por 3 a 0 no dia 24 de novembro, mas se queixou de dores no vestiário e, após fazer exames no dia seguinte, teve como diagnóstico uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti chegou a tirar Mbappé nos últimos dez minutos de jogo, mas Vinícius terminou a partida em campo.

O problema físico ocorreu no primeiro jogo do camisa 7 com o Real Madrid após os duelos com a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro. Por conta da lesão, Vini Jr esteve fora de embate em quatro disputas até aqui: na derrota para o Liverpool em Anfield, pela Liga dos Campeões, contra o Getafe, Athletic Bilbao e Girona, por La Liga.

ÉDER MILITÃO

Astro da equipe e pilar defensivo de Carlo Ancelotti, o zagueiro Éder Militão teve uma grave lesão detectada por exames posteriores à partida entre os Merengues e o Osasuna, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o clube, o zagueiro tem uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita.

Na temporada passada, Militão sofreu uma lesão parecida e que também o tirou de grande parte do ano. Em agosto de 2023, durante a vitória contra o Athletic Bilbao, por LA LIGA, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Na ocasião, ele precisou de cirurgia e ficou afastado dos gramados por oito meses.