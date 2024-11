A situação de Mohamed Salah com o Liverpool continua sendo uma dor de cabeça interna para a diretoria. O atacante e ídolo do clube tem contrato até o fim do primeiro semestre de 2025, e uma proposta para extensão do vínculo ainda não foi formalizada por parte dos mandatários.

continua após a publicidade

➡️ Com show de Salah, Liverpool vence de virada o Southampton

Em seguidas entrevistas, o egípcio mostrou insatisfação com a demora por uma definição do litígio, e voltou a "beliscar" os diretores. Após a vitória por 3 a 2 sobre o Southampton, pela Premier League, Salah disse se sentir mais fora do que dentro de Anfield, com o olhar a partir de julho do próximo ano.

- Estamos quase em dezembro e eu não recebi nenhuma oferta para continuar no clube, então acho que estou mais fora do que dentro. Estou aqui há muitos anos e não há nenhum outro clube como este. Estou decepcionado com a falta de ofertas, com certeza. Eu não vou aposentar em breve, mas não vou chegar e perguntar sobre a renovação - disparou o ponta.

continua após a publicidade

O "Egyptian King", como uma espécie de alerta para o presidente Tom Werner, protagonizou a virada sobre os Saints no St. Mary's Stadium, marcando dois gols na segunda etapa e garantindo três pontos para os líderes do Inglês. Com seu desempenho, foi ovacionado pelos torcedores dos Reds presentes no local, mas disse estar com a mira apontada apenas para os troféus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Eu amo os torcedores, e eles me amam também, mas no fim das contas, a decisão não está nas minhas mãos nem na deles. Estou focado na temporada, em ganhar a Premier League, quem sabe a Champions, e estou decepcionado sim, mas vamos esperar para ver o que acontece - completou o astro.

Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: X / Liverpool)

🔢 NÚMEROS DE MOHAMED SALAH PELO LIVERPOOL EM 2024-25

⚽ 18 jogos

⌛ 1.439 minutos em campo

🥅 12 gols

📤 10 assistências

✅ 16 vitórias

🟰 1 empate

❌ 1 derrota

Salah, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, já que restarão menos de seis meses para o fim de seu vínculo. Caso deixe Merseyside, colocará um ponto final a uma trajetória que completará oito anos, que provavelmente chegará a 400 jogos com a camisa vermelha e já acumula mais de 200 gols, além de títulos como a Premier League de 2019-20 e a Champions de 2018-19.