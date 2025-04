Bernardo Silva, do Manchester City, pode se tornar o novo craque do Benfica em breve. O meio-campista tem contrato com os ingleses até o fim do primeiro semestre de 2026, o que configura à diretoria mancuniana a última oportunidade de lucrar com uma possível saída, já que em janeiro, o atleta poderá assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo.

Com isso, os Encarnados cercam a situação, segundo informado jornal local "A Bola" e noticiado pelo Lance!. Mas a tentativa de fechar com o central tem a ver com outro astro do futebol europeu: o argentino Ángel Di María.

Ao que tudo indica, o argentino deixará a Liga Portugal para retornar ao futebol sul-americano, com possibilidades de fechar com clubes de seu país natal para concretizar a volta. E com isso, Bernardo assumiria o papel de astro do Estádio da Luz a partir de 2025-26.

Silva, assim como todo o time do City, caiu de produção na temporada atual, e tem como única esperança de título a FA Cup, onde disputam a semifinal diante do Nottingham Forest neste domingo (27). Uma venda não está descartada, abrindo espaço para uma renovação do elenco dos Sky Blues, que já perderá Kevin De Bruyne.

Bernardo foi uma das primeiras contratações da era de Pep Guardiola. Depois de se destacar no Monaco que derrubou os Cityzens nas oitavas de final da Champions League em 2017, o meia foi adquirido e rapidamente se tornou um pilar da equipe e viveu momentos especiais, como os seis troféus de Premier League e a primeira Champions da história do clube.

Bernardo Silva, do Manchester City, pode fechar com o Benfica (Foto: Oli Scarff / AFP)

🔢 Números de Bernardo Silva, alvo do Benfica, pelo City

⚽ 398 jogos

🥅 70 gols

📤 71 assistências

🏆 Títulos: seis troféus de Premier League (2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24); dois troféus de FA Cup (2018-19 e 2022-23); quatro troféus de EFL Cup (2017-18, 2018-19, 2019-20 e 2020-21); três troféus de Supercopa da Inglaterra (2018, 2019 e 2024); Champions de 2022-23; Supercopa da Uefa de 2023; e Mundial de Clubes de 2023.