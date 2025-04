A derrota do Real Madrid na final da Copa do Rei, diante do grande rival Barcelona, colocou o técnico Carlo Ancelotti na berlinda. O italiano, ligado a um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira, pode deixar o cargo na Espanha por conta das seguidas decepções na temporada.

Em entrevista coletiva após o revés por 3 a 2 para os catalães, o comandante foi questionado sobre seu futuro à frente dos Merengues, onde já está há quase quatro anos, e deixou a situação em aberto para decisão dos mandatários.

- Posso seguir no clube, como também posso parar o trabalho por aqui. Isso vai ser um tema discutido nas próximas semanas, não hoje - declarou o treinador.

Além da dolorida derrota para o rival na decisão realizada na Andaluzia, os Blancos também enfrentaram a queda na Champions League. Nas quartas de final, os comandados de Carletto perderam em Londres e em Madri para o Arsenal, e deram adeus ao sonho do 16º título. Em La Liga, última esperança de troféu, a equipe está em segundo, a quatro pontos do líder Barça, e uma temporada sem títulos pode ser o estopim para a demissão.

📉 Satisfação da torcida do Real Madrid com Ancelotti derreteu

O futebol praticado pelo Real tem sido criticado, mesmo diante dos inúmeros desfalques ao longo da temporada. Ao analisar o confronto com o Barcelona, Ancelotti elogiou o desempenho de sua equipe nos 120 minutos - o duelo foi definido na prorrogação.

- Foi uma boa partida. Tivemos dificuldades na primeira parte, e fomos melhores na segunda. O jogo estava em nosso controle, e em uma bola nas costas da defesa, nos complicamos. Estivemos perto do título, então temos que seguir lutando e pelejando. Fizemos isso bem hoje, e não tenho o que reclamar da minha equipe. Se nós ganhássemos, não haveria escândalo.

Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid em final da Copa do Rei, diante do Barcelona (Foto: Josep Lago / AFP)

👀 Como foi o clássico entre Barcelona e Real Madrid?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o rival já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.