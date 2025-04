Neste domingo (27), a Inter Miami enfrenta o FC Dallas, às 18h (de Brasília), em jogo válido pela MLS. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ramiro, ex-jogador de Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, contou como está sendo a preparação para enfrentar o time do Messi. Ramiro é jogador do Dallas desde o início desta temporada, e virou peça chave no esquema do técnico Eric Quill.

Perguntado sobre Messi, Ramiro afirmou que está concentrado na partida como um todo, e que a atenção no craque argentino deve ser redobrada. Na temporada, Messi tem 12 jogos pela Inter Miami (seis pela MLS e seis pela Liga dos Campeões da Concacaf), com oito gols e três assistências.

— É um jogo especial. Acho que esse é um atleta que eu não preciso estar falando quem é, o que fez, o que ele representa para o cenário mundial, para o futebol. Então eu estou procurando me concentrar e me preparar para desfrutar desse momento. Estar jogando uma partida contra um atleta deste nível é sinônimo de prazer, de alegria de fato.

O jogador, que fez história pelo Grêmio, ainda comentou do elenco da Inter Miami como um todo. O time de Beckham conta com estrelas como Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e Suárez.

— Quero ganhar dele, sem sombra de dúvidas. Não quero que ele jogue, quero que ele jogue mal pra caramba. Mas só de estar podendo fazer parte de um espetáculo desse, com grandes jogadores, é motivo de orgulho. Isso me motiva a trabalhar, me motiva a me concentrar ao máximo para fazer uma grande partida não só contra o Messi. A equipe da Inter Miami é recheada de grandes jogadores no cenário mundial, então acho isso muito interessante — analisou.

— A gente já teve a oportunidade com o Grêmio, no Mundial em 2017, de jogar contra uma equipe estrelada, então é procurar focar no nosso trabalho. Respeitar muito o adversário, mas jogar para vencer — completou o jogador.

Ramiro jogou contra o Real Madrid pela final do Mundial de 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. No jogo, a equipe espanhola venceu por 1 a 0 com gol de Cristiano Ronaldo de falta. O brasileiro esteve entre os titulares e elegeu Modric como o adversário mais difícil de marcar.

Ramiro pelo FC Dallas

Ramiro chegou ao Dallas após passagem de dois anos pelo Cruzeiro. O jogador não renovou seu contrato com o clube mineiro e se juntou ao time dos Estados Unidos sem custos no início de 2025. De lá para cá, Ramiro foi titular em todos os jogos na MLS, sendo peça importante no meio de campo.

Ramiro em ação pelo Dallas (Foto: Reprodução/Ramiro)

O FC Dallas ocupa a nona colocação na liga e, neste momento, se classificaria para os play-offs da competição. O confronto contra a Inter Miami é fundamental para o seguimento da temporada. Se vencer, o time pode entrar na zona de classificação direta para a série final da MLS.