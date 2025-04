Hansi Flick, técnico do Barcelona, conquistou seu segundo título pelo clube neste sábado (26). O clube catalão faturou a Copa do Rei após vencer o rival Real Madrid por 3 a 2 na Andaluzia, com direito a prorrogação e gol do herói improvável Jules Koundé nos últimos minutos do tempo extra.

O treinador também já havia conduzido os Blaugranas à conquista sobre os Merengues na Supercopa da Espanha, em janeiro, e agora, dobrou as taças sobre o rival. Após o confronto, Flick concedeu entrevista coletiva e elogiou seus comandados pelo desempenho no Estádio de La Cartuja.

- Estou muito orgulhoso da minha equipe. Acho incrível como eles sempre respondem ao que acontece em campo e lutam por tudo, sem desistir. Todos têm orgulho desta equipe, e eles merecem. Estou muito feliz. Foi uma noite perfeita - declarou o alemão.

Com o título da Copa do Rei, o Barcelona concluiu o primeiro dos três passos rumo à Tríplice Coroa. Restam agora as conquistas de La Liga e da Champions; na liga nacional, a equipe ocupa a primeira colocação, com quatro pontos de frente para o vice-líder Real Madrid, a cinco jogos do fim; e no torneio continental, está na fase semifinal e enfrentará a Inter de Milão em dois jogos por uma vaga na decisão.

- Faltam dois jogos para chegar a esse ponto (final em Munique, onde treinou o Bayern) na Champions League, mas hoje foi fantástico. A atmosfera era ótima, tanto interna quando externamente. Estou muito feliz por poder comemorar uma grande vitória contra o Real Madrid, e isso nos dá confiança para vencer ainda mais na temporada - analisou Hansi.

🏆 Como foi o título do Barcelona na Copa do Rei?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.