A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira (19), o cronograma de observações da comissão técnica de Carlo Ancelotti até a próxima Data Fifa, em outubro. Desde o dia 13 deste mês, o Departamento da Seleção acompanha partidas em território nacional e no exterior. Sob os olhares atentos dos representantes da Canarinho, um jogador, em especial, teve atuação de destaque no domingo (21).

Trata-se de Gabriel Martinelli. O brasileiro revelado pelo Ituano foi o herói da partida entre Arsenal e Manchester City, que terminou em 1 a 1 no Emirates Stadium, em Londres (ING), válida pela quinta rodada da Premier League. O camisa 11 dos Gunners marcou aos acréscimos da segunda etapa ao sair do banco de reservas 10 minutos antes.

Eberechi Eze, ainda no campo de defesa, fez um lançamento preciso em profundidade para o jovem de 24 anos. Ele aproveitou a rara subida da linha defensiva do City, encontrou o único espaço possível para concluir a jogada e encobriu Gianluigi Donnarumma, superando seus mais de dois metros de altura.

Arsenal 1x1 Manchester City: gol de Gabriel Martinelli, da Seleção Brasileira (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Presentes à partida estavam os auxiliares técnicos Paul Clement, Luigi La Sala e Francesco Mauri, além do analista Simone Montanaro e do preparador físico Mino Fulco, todos representantes da comissão técnica da Seleção Brasileira encarregados da observação de atletas. No confronto entre Arsenal e Manchester City, o foco esteve sobre os brasileiros Gabriel Magalhães — titular durante os 90 minutos —, Gabriel Jesus, ausente por lesão, e o próprio Martinelli, todos do clube londrino; pelo lado do City, Savinho entrou no segundo tempo, mas teve participação discreta.

⚽ Gabriel Martinelli 🤝 Arsenal 🔴⚪

Não foi a primeira vez na temporada que Martinelli garantiu pontos ao Arsenal. Na estreia dos Gunners na Champions League 2025/26, o atacante marcou o gol que abriu a vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, fora de casa, ao balançar as redes um minuto após sair do banco, aos 27' da etapa final. O placar ainda foi ampliado por Leandro Trossard nos minutos finais.

No clube desde 2019, o brasileiro soma 230 partidas, com 53 gols e 30 assistências. Apesar da última temporada marcada por oscilações, ele busca retomar o protagonismo que o consolidou como titular em ciclos anteriores. Atualmente, enfrenta a concorrência de Eze, contratado com status de titular, e de Noni Madueke, ponta-direita que também atua pelo lado esquerdo, posição ocupada pelo ex-Ituano.

Ainda assim, Martinelli tem recuperado espaço e voltou a ser observado com atenção pela Seleção Brasileira de Ancelotti, tendo sido convocado na última Data Fifa. Mesmo diante da forte disputa por vaga no lado esquerdo do ataque, com Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, além de Raphinha, do Barcelona, que viveu a melhor temporada da carreira, o astro do Arsenal é uma das opções do técnico italiano.

