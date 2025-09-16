Eleito melhor da partida, Martinelli brilha pelo Arsenal na estreia da Champions

Brilhou a estrela de Gabriel Martinelli em solo espanhol. Nesta terça-feira (16/09), pela estreia da Champions League, o Arsenal foi até a Espanha e venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 com gol e assistência do atacante. Foi o primeiro gol de um brasileiro nesta edição da competição. Com a atuação de gala, o jogador da Seleção Brasileira foi eleito o melhor da partida.

— Obrigada. Muito feliz nesta noite. Obrigada por todos os fãs também. Estou muito feliz — disse Martinelli ao receber a premiação após o jogo.

Como foi o jogo

Em uma partida truncada e de poucas oportunidades de gol, a rede balançou apenas no segundo tempo. E precisou o brasileiro Gabriel Martinelli sair do banco aos 26' para, no minuto seguinte, abrir o placar do jogo. E aos 42, após grande jogada individual, serviu Trossard para ampliar e fechar o placar.

— Muito feliz em poder entrar e contribuir com gol e assistência para essa vitória da equipe. É um resultado grande, muito importante, contra um adversário muito qualificado e jogando fora de casa. Sabemos que o nível da Champions aumentou, está cada vez mais difícil, então cada vitória é fundamental. Acho que entrar no jogo e logo em seguida marcar o gol que abriu o placar foi fundamental. Sempre que eu estiver em campo, começando o jogo como titular ou não, vou procurar dar o meu melhor. É uma honra vestir essa camisa. Agora temos que descansar e já pensar no próximo desafio, que será mais um duelo difícil, mas contamos com o apoio do nosso torcedor — afirmou.

Martinelli comemora gol do Arsenal com companheiros (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O Arsenal volta a campo no próximo sábado (21/09), quando recebe o Manchester City, no Emirates Stadium, pela quinta rodada da Premier League. Já o próximo compromisso do Arsenal pela Champions será no dia 1°de outubro, contra o Olympiacos, de Rodinei, em Londres.

Números de Martinelli contra o Athletic

19 minutos jogados

1 gol

1 assistência

2/2 dribles certos

1 finalização no gol

5 ações com a bola

1 passe decisivo

2/2 duelos ganhos

Nota Sofascore 8.3

