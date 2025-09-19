menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Veja os jogadores brasileiros observados por Ancelotti na Europa

Com partidas por toda a Europa, CBF divulga agenda de partidas a serem acompanhadas pela comissão técnica

Carlo Ancelotti já admite seguir como técnico do Brasil até 2030
imagem cameraCarlo Ancelotti é técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
20:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações da comissão técnica da Seleção até a Data Fifa de outubro. O Departamento de Seleções esteve e estará presente em diversos jogos na Europa, em duelos da Champions League e dos principais campeonatos nacionais do Velho Continente.

➡️ Brasil x Inglaterra: ingressos à venda para o amistoso das campeãs; veja valores

Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira aproveitará para disputar amistosos com equipes asiáticas no próximo mês. Assim, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e encara o Japão, em Tóquio, no dia 14.

Jogadores observados na Europa

A CBF, com Ancelotti e comissão técnica, também está presente no continente europeu para acompanhar possíveis selecionados à próxima Data Fifa. Os primeiros compromissos aconteceram na última semana, com jogos do Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e Champions League. Veja os jogadores observados abaixo.

Nottingham Forest

  • Igor Jesus
  • Jair Cunha
  • Murillo
  • Morato
  • John
  • Douglas Luiz

Real Madrid

  • Vini Jr.
  • Rodrygo
  • Éder Militão
  • Endrick

Arsenal

  • Gabriel Magalhães
  • Gabriel Martinelli
  • Gabriel Jesus

Chelsea

  • Andrey Santos
  • João Pedro
  • Estêvão

Inter de Milão

  • Carlos Augusto
  • Luis Henrique

PSG

  • Marquinhos
  • Beraldo

Newcastle

  • Bruno Guimarães
  • Joelinton

Mônaco

  • Caio Henrique
  • Vanderson

Atalanta

  • Éderson

Barcelona

  • Raphinha

Brentford

  • Igor Thiago

Borussia Dortmund

  • Yan Couto

Juventus

  • Bremer

Real Betis

  • Antony

Roma

  • Wesley

Manchester City

  • Savinho

Manchester United

  • Casemiro

Tottenham

  • Richarlison

West Ham

  • Lucas Paquetá
Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Agenda na Europa

  1. 3/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium), Arsenal x Nottingham Forest (Emirates), West Ham x Tottenham (Londres)
  2. 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes), Juventus x Borussia Dortmund (Turim)
  3. 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena), Real Madrid x Olympique Marselha (Bernabéu)
  4. 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park)
  5. 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates), Lazio x Roma (Olímpico de Roma)
  6. 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja)
  7. 27/09 – Atlético de Madrid x Real Madrid (Metropolitano), Brentford x Manchester United (Community Stadium)
  8. 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss), Chelsea x Benfica (Stamford Bridge)
  9. 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)

Na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista) e Mino Fulco (preparador físico) são os representantes da Seleção Brasileira para a observação de jogadores.

Visitas a centros de treinamento

Paralelamente, o preparador físico Cristiano Nunes dá sequência ao calendário de visitas aos CTs dos clubes do Brasileirão. Após percorrer o Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele estará na próxima semana na Toca da Raposa (Cruzeiro), na Cidade do Galo (Atlético-MG) e em Mirassol. Depois da próxima Data Fifa, a etapa final será nos centros de treinamento das equipes do Nordeste.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ancelotti Rodrigo Caetano treino Seleção Brasileira
circulo com pontos dentroTudo sobre

