Veja os jogadores brasileiros observados por Ancelotti na Europa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações da comissão técnica da Seleção até a Data Fifa de outubro. O Departamento de Seleções esteve e estará presente em diversos jogos na Europa, em duelos da Champions League e dos principais campeonatos nacionais do Velho Continente.

Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira aproveitará para disputar amistosos com equipes asiáticas no próximo mês. Assim, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e encara o Japão, em Tóquio, no dia 14.

Jogadores observados na Europa

A CBF, com Ancelotti e comissão técnica, também está presente no continente europeu para acompanhar possíveis selecionados à próxima Data Fifa. Os primeiros compromissos aconteceram na última semana, com jogos do Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e Champions League. Veja os jogadores observados abaixo.

Nottingham Forest

Igor Jesus

Jair Cunha

Murillo

Morato

John

Douglas Luiz

Real Madrid

Vini Jr.

Rodrygo

Éder Militão

Endrick

Arsenal

Gabriel Magalhães

Gabriel Martinelli

Gabriel Jesus

Chelsea

Andrey Santos

João Pedro

Estêvão

Inter de Milão

Carlos Augusto

Luis Henrique

PSG

Marquinhos

Beraldo

Newcastle

Bruno Guimarães

Joelinton

Mônaco

Caio Henrique

Vanderson

Atalanta

Éderson

Barcelona

Raphinha

Brentford

Igor Thiago

Borussia Dortmund

Yan Couto

Juventus

Bremer

Real Betis

Antony

Roma

Wesley

Manchester City

Savinho

Manchester United

Casemiro

Tottenham

Richarlison

West Ham

Lucas Paquetá

Jogadores da Seleção Brasileira antes de partida contra a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)

Agenda na Europa

3/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium), Arsenal x Nottingham Forest (Emirates), West Ham x Tottenham (Londres) 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes), Juventus x Borussia Dortmund (Turim) 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena), Real Madrid x Olympique Marselha (Bernabéu) 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park) 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates), Lazio x Roma (Olímpico de Roma) 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja) 27/09 – Atlético de Madrid x Real Madrid (Metropolitano), Brentford x Manchester United (Community Stadium) 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss), Chelsea x Benfica (Stamford Bridge) 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)

Na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista) e Mino Fulco (preparador físico) são os representantes da Seleção Brasileira para a observação de jogadores.

Visitas a centros de treinamento

Paralelamente, o preparador físico Cristiano Nunes dá sequência ao calendário de visitas aos CTs dos clubes do Brasileirão. Após percorrer o Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele estará na próxima semana na Toca da Raposa (Cruzeiro), na Cidade do Galo (Atlético-MG) e em Mirassol. Depois da próxima Data Fifa, a etapa final será nos centros de treinamento das equipes do Nordeste.

