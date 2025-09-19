Veja os jogadores brasileiros observados por Ancelotti na Europa
Com partidas por toda a Europa, CBF divulga agenda de partidas a serem acompanhadas pela comissão técnica
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações da comissão técnica da Seleção até a Data Fifa de outubro. O Departamento de Seleções esteve e estará presente em diversos jogos na Europa, em duelos da Champions League e dos principais campeonatos nacionais do Velho Continente.
Relacionadas
➡️ Brasil x Inglaterra: ingressos à venda para o amistoso das campeãs; veja valores
Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira aproveitará para disputar amistosos com equipes asiáticas no próximo mês. Assim, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e encara o Japão, em Tóquio, no dia 14.
Jogadores observados na Europa
A CBF, com Ancelotti e comissão técnica, também está presente no continente europeu para acompanhar possíveis selecionados à próxima Data Fifa. Os primeiros compromissos aconteceram na última semana, com jogos do Campeonato Italiano, Campeonato Inglês e Champions League. Veja os jogadores observados abaixo.
Nottingham Forest
- Igor Jesus
- Jair Cunha
- Murillo
- Morato
- John
- Douglas Luiz
Real Madrid
- Vini Jr.
- Rodrygo
- Éder Militão
- Endrick
Arsenal
- Gabriel Magalhães
- Gabriel Martinelli
- Gabriel Jesus
Chelsea
- Andrey Santos
- João Pedro
- Estêvão
Inter de Milão
- Carlos Augusto
- Luis Henrique
PSG
- Marquinhos
- Beraldo
Newcastle
- Bruno Guimarães
- Joelinton
Mônaco
- Caio Henrique
- Vanderson
Atalanta
- Éderson
Barcelona
- Raphinha
Brentford
- Igor Thiago
Borussia Dortmund
- Yan Couto
Juventus
- Bremer
Real Betis
- Antony
Roma
- Wesley
Manchester City
- Savinho
Manchester United
- Casemiro
Tottenham
- Richarlison
West Ham
- Lucas Paquetá
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Agenda na Europa
- 3/09 – Juventus x Inter (Allianz Stadium), Arsenal x Nottingham Forest (Emirates), West Ham x Tottenham (Londres)
- 16/09 – PSG x Atalanta (Parc des Princes), Juventus x Borussia Dortmund (Turim)
- 17/09 – Bayern x Chelsea (Allianz Arena), Real Madrid x Olympique Marselha (Bernabéu)
- 18/09 – Newcastle x Barcelona (St. James Park)
- 21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates), Lazio x Roma (Olímpico de Roma)
- 24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja)
- 27/09 – Atlético de Madrid x Real Madrid (Metropolitano), Brentford x Manchester United (Community Stadium)
- 30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss), Chelsea x Benfica (Stamford Bridge)
- 01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II)
Na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista) e Mino Fulco (preparador físico) são os representantes da Seleção Brasileira para a observação de jogadores.
Visitas a centros de treinamento
Paralelamente, o preparador físico Cristiano Nunes dá sequência ao calendário de visitas aos CTs dos clubes do Brasileirão. Após percorrer o Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, ele estará na próxima semana na Toca da Raposa (Cruzeiro), na Cidade do Galo (Atlético-MG) e em Mirassol. Depois da próxima Data Fifa, a etapa final será nos centros de treinamento das equipes do Nordeste.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias