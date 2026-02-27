Veja os duelos das oitavas de final da Champions League

O sorteio das oitavas de final da Champions League foi realizado na manhã desta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Além de ter sorteado a fase seguinte da competição, a cerimônia determinou todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Confira os duelos das oitavas de final da Champions League

Chaveamento da Champions League (Foto: Reprodução/Uefa)

Arsenal x Bayer Leverkusen

Bayern de Munique x Atalanta

Tottenham x Atlético de Madrid

Liverpool x Galatasaray

Barcelona x Newcastle

Chelsea x Paris Saint-Germain

Sporting x Bodo/Glimt

Manchester City x Real Madrid

Começou o sorteio das oitavas de final da Champions League!

Para sortear os duelos, o campeão de 2015 pelo Barcelona, Ivan Rakitic. Junto com o ex-jogador, Giorgio Marchetti, secretário geral da entidade.

Antes do sorteio, a apresentação das equipes classificadas: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City, Atalanta, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Galatasaray, PSG, Newcastle, Real Madrid e Bodo/Glimt

Começa a cerimônia na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça

Como funciona o sorteio da Champions League

Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.

Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:

Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta ou Bayer Leverkusen Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)

Datas das fases eliminatórias

O calendário da fase final já está definido:

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio, em Budapeste

