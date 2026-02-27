Veja os duelos das oitavas de final da Champions League
Evento ocorreu em Nyon, na Suíça
O sorteio das oitavas de final da Champions League foi realizado na manhã desta sexta-feira (27), em Nyon, na Suíça. Além de ter sorteado a fase seguinte da competição, a cerimônia determinou todo o chaveamento até a decisão, marcada para o dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.
Confira os duelos das oitavas de final da Champions League
- Arsenal x Bayer Leverkusen
- Bayern de Munique x Atalanta
- Tottenham x Atlético de Madrid
- Liverpool x Galatasaray
- Barcelona x Newcastle
- Chelsea x Paris Saint-Germain
- Sporting x Bodo/Glimt
- Manchester City x Real Madrid
Como funciona o sorteio da Champions League
Os clubes cabeças de chave são organizados em quatro duplas conforme a classificação na fase de pontos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea), 7º e 8º (Sporting e Manchester City).
O sorteio começa pelos times que terminaram em 7º e 8º lugares e termina com os dois primeiros colocados. Para cada dupla, uma bola é retirada com os nomes das duas equipes. A primeira sorteada ocupa sua posição em um dos lados do chaveamento, e a outra equipe do par é automaticamente posicionada no lado oposto.
Os adversários dos cabeças de chave já estão previamente determinados conforme os vencedores dos playoffs:
- Arsenal ou Bayern enfrentam o vencedor de Atalanta ou Bayer Leverkusen
- Liverpool ou Tottenham encaram Atlético de Madrid ou Galatasaray
- Barcelona ou Chelsea pegam PSG ou Newcastle
- Sporting ou Manchester City enfrentam Real Madrid ou Bodo/Glimt
Datas das fases eliminatórias
O calendário da fase final já está definido:
- Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março
- Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril
- Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio
- Final: 30 de maio, em Budapeste
