O alerta está aceso para Rúben Amorim no Manchester United. O técnico, contratado há quase seis meses para tentar mudar os anos recentes de crises e resultados decepcionantes, anda em uma corda cada vez mais fina em Trafford.

continua após a publicidade

➡️ Memorável! Em prorrogação geracional, United vira sobre o Lyon e vai à semifinal da Europa League

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal inglês "Mirror", o lusitano recebeu uma aproximação da diretoria dos Red Devils, que lhe deu um prazo de cinco a seis partidas para mudar o panorama da equipe. Em caso de estagnação do desempenho, urge uma possibilidade de demissão com menos de meio ano na área técnica do "Teatro dos Sonhos".

continua após a publicidade

O primeiro passo para se manter no clube foi dado nesta quinta-feira. Os comandados do português conseguiram uma virada histórica diante do Lyon, na Europa League, em confronto de 120 minutos que terminou em 5 a 4 para os ingleses, e avançaram à semifinal da competição europeia. Um título que pode ajudar a sustentar Amorim no cargo pelo menos até o fim de 2024-25.

Rúben Amorim chegou ao United após a demissão de Erik ten Hag, sendo anunciado no primeiro dia de novembro do último ano. A badalação de sua contratação se deve ao ótimo trabalho realizado no Sporting, campeão da última Liga Portugal sob a batuta do artilheiro Viktor Gyökeres.

continua após a publicidade

➡️ Ex-United fala sobre quase ida ao Real Madrid: ‘Minha família decidiu’

Entretanto, em campo, as expectativas não se cumpriram. Amorim se envolveu em polêmicas, como o afastamento repentino de Marcus Rashford - emprestado ao Aston Villa na janela do inverno europeu -, e não conseguiu imprimir sua filosofia em Old Trafford, impulsionado pelo mau momento financeiro. A troca de gestão, com a venda do clube por parte da família Glazer ao bilionário Jim Ratcliffe, também bagunçou a estrutura interna e levou a mais dificuldades em um projeto a longo prazo.

🔢 Números de Rúben Amorim no Manchester United

⚽ 33 jogos

✅ 12 vitórias

🟰 10 empates

❌ 11 derrotas

🧠 46,4% de aproveitamento