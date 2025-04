Ídolo da Roma e do futebol italiano, Totti não escondeu sua admiração por Nico Paz, destaque do Como na atual temporada da Serie A. Em entrevista concedida para a "Italian Football TV", o ex-jogador cravou que o argentino, no futuro, será um dos melhores do mundo.

— Ele vai voltar a Madri e será um dos melhores jogadores do mundo. Eu apostaria num jovem como Nico Paz. Gosto dele, é um jogador original, criativo e ao mesmo tempo travesso — comentou Totti sobre o jogador do Como.

Com apenas 20 anos de idade, Nico Paz foi revelado pelo Real Madrid. Por ainda ser jovem, o argentino não teria espaço sob o comando de Carlo Ancelotti e, por isso, foi negociado junto ao Como pelo baixo montante de seis milhões de euros. A experiência vem sendo boa, somando seis gols e seis assistências em 29 jogos de todas as competições.

Mesmo vendendo Nico ao Como, o Real Madrid não desistiu completamente do jogador. Isso porque o clube da capital espanhola incluiu uma cláusula de recompra no acordo com a equipe italiana. O valor é considerado baixo para os padrões dos Merengues: oito milhões de euros (R$ 52 milhões).

— Para a juventude, acho que o Real Madrid fez a melhor escolha. Eles o levaram para o Como para ganhar experiência, especialmente no Calcio (Campeonato Italiano) o que não é fácil — completou Totti.

Inter de Milão monitora Nico Paz de perto

Mesmo com a prioridade, o Real Madrid não é o único interessado em Nico Paz. Ainda mais de perto, na Itália, a Inter de Milão monitora a situação do meia. Vice-presidente da equipe de Milão, Javier Zanetti, que também é argentino, é amigo próximo de Pablo Paz, pai de Nico.