Mbappé soma nove eliminações na Champions League; relembre

Um dos grandes craques da geração, Mbappé vem colecionando eliminações na Champions League. Campeão do mundo com a França em 2018, o atacante despontou no cenário futebolístico como um dos possíveis protagonistas do esporte. Entretanto, na maior competição de clubes do mundo, o astro não tem um histórico favorável, acumulando sua nona eliminação, desta vez no duelo contra o Arsenal. O Lance! relembra as temporadas.

Buscando a glória de conquistar o troféu da Champions League, Mbappé deixou o PSG após sete anos no clube e partiu em busca da “orelhuda”. O jogador saiu da equipe francesa rumo ao Real Madrid, visando uma combinação perfeita: o sonho de um dos melhores jogadores do mundo aliado ao time mais vencedor da história da competição.

Entretanto, sua primeira temporada pelos merengues não saiu como o esperado. O Real Madrid não conseguiu defender o título conquistado na temporada anterior e, logo na estreia de Mbappé pelo clube espanhol, ele ficou de fora entre os quatro melhores da Europa. Para piorar, o jogador saiu de campo machucado e foi vaiado após uma atuação abaixo do esperado no confronto.

Mais uma eliminação para a conta de Mbappé

Após cair diante do Arsenal, Mbappé somou sua nona eliminação na Champions League. O jogador está prestes a completar 10 anos disputando a competição e, até agora, decepcionou por ainda não ter conseguido levantar o troféu. Sua primeira tentativa foi na temporada 2016/17, quando ainda atuava pelo Monaco. Na época, com apenas 17 anos, despontava como uma das maiores promessas do futebol internacional. Lá, o francês foi protagonista na eliminação do Manchester City de Guardiola, mas caiu para a Juventus nas semifinais.

Na temporada seguinte, em 2017/18, já como estrela, chegou ao PSG para formar dupla de ataque com Neymar. Em um time promissor, o PSG fez uma excelente fase de grupos, com cinco vitórias e uma derrota. No entanto, enfrentou uma pedreira nas oitavas de final: o Real Madrid de Zidane. Apesar da vitória em casa, foi eliminado pela regra do gol fora de casa, vigente na época.

Mbappé na temporada 2017/18 (Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Já em 2018/19, o PSG fez uma de suas campanhas mais decepcionantes. Líder de um grupo difícil com Liverpool e Napoli, o time parecia em boa forma. Nas oitavas, venceu o Manchester United por 2 a 0 em Old Trafford, mas foi surpreendido no jogo de volta, perdendo por 3 a 1 no Parque dos Príncipes, com Rashford comandando a virada inglesa.

No auge do PSG na Champions, Mbappé e Neymar protagonizaram um feito inédito na história do clube. Na temporada da pandemia, em 2019/20, a equipe francesa chegou à final da competição, algo que nunca havia acontecido antes. No entanto, o clube foi derrotado pelo Bayern de Munique, e Mbappé acabou sendo um dos principais alvos de críticas após perder uma chance clara de gol na decisão.

Já em 2020/21, cercado de expectativas, Mbappé começou a campanha com atuações de destaque. Naquela edição, o atacante atingiu sua melhor marca pessoal na Champions, com oito gols em dez jogos. Contudo, o desempenho individual não foi suficiente para superar o Manchester City nas semifinais. Mbappé se lesionou antes da partida de volta, o que contribuiu para a eliminação do PSG.

Na temporada seguinte, 2021/22, os torcedores do clube francês reviveram um velho pesadelo. Após uma fase de grupos difícil, o PSG se classificou para as oitavas de final e reencontrou o Real Madrid, algoz de outras edições. Mesmo com Messi no elenco, o Paris Saint-Germain não foi capaz de avançar, sendo eliminado novamente.

Mbappé teve atuação de gala contra o Barcelona (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Em 2022/23, o PSG teve uma das campanhas mais fracas da era recente. Apesar da expectativa de liderar seu grupo, acabou ficando em segundo lugar devido aos critérios de desempate. Nas oitavas, enfrentou o Bayern de Munique, que mais uma vez eliminou os parisienses, repetindo o desfecho da final de 2019/20.

Na última temporada pelo PSG, em 2023/24, Mbappé fazia sua "Last Dance" no clube francês. Após a saída de Neymar, ele era o líder da equipe e um dos principais nomes da Champions League. A chave em que o PSG estava era considerada relativamente fácil, e muitos acreditavam que uma vaga na final era questão de tempo. No entanto, o Borussia Dortmund surpreendeu e eliminou os franceses nas semifinais, mostrando que o futebol não é uma ciência exata.

Em 2024/25, em sua primeira temporada no Real Madrid, Mbappé chegou cercado de expectativas. No entanto, a equipe não conseguiu corresponder ao favoritismo e acabou eliminada nas quartas de final pelo Arsenal.