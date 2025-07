Os jogos de volta da segunda rodada eliminatória da Champions League tiveram início nesta terça-feira (29). Parte dos compromissos tiveram os resultados definidos na tarde de hoje, enquanto mais da metade terá a decisão acontecendo na quarta-feira (30).

Os eliminados descem para disputar as fases preliminares da Europa League, enquanto os qualificados atuam na terceira rodada. Posteriormente, acontecem os play-offs, e então, os classificados nesta "quarta fase" garantem um lugar na fase de liga, que terá início em meados de setembro.

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

⚽ Kairat (AZE) 3x0 KuPS (FIN) - agregado: 3x2

⚽ Dínamo de Kiev (UCR) 3x0 Hamrun Spartans (MLT) - agregado: 6x0

⚽ Drita (KOS) 0x1 Copenhague (DIN) - agregado: 0x3

⚽ Estrela Vermelha (SER) 5x1 Lincoln Red Imps (GIB) - agregado: 6x1

⚽ Zrinjski Mostar (BOS) 2x2 Slovan Bratislava (SVK) - agregado: 2x6

O Kairat, que foi derrotado na Finlândia por 2 a 0, fez o placar mínimo necessário para se classificar com bola rolando ainda na primeira etapa. Satpaev, Jorginho e Gromyko anotaram os tentos da remontada da equipe do Azerbaijão, que agora, enfrenta o Slovan Bratislava na terceira rodada.

O passeio da rodada ficou por conta do Estrela Vermelha, que já havia vencido em Gibraltar e não teve dificuldades para confirmar o avanço em goleada por 5 a 1. Bruno Duarte, brasileiro revelado pela Portuguesa, anotou um dos tentos. Os sérvios ainda aguardam os resultados desta quarta-feira para conhecer o oponente.

📆 Jogos de quarta-feira (30) na Champions League*

⚽ Qarabag x Shelbourne - 13h - ida: 3x0

⚽ Malmö x Rigas - 14h - ida: 4x1

⚽ Ludogorets x Rijeka - 14h30 - ida: 0x0

⚽ Steaua Bucareste x Shkëndija - 14h30 - ida: 0x1

⚽ Maccabi Tel-Aviv x Pafos - 15h - ida: 1x1

⚽ Ferencváros x Noah - 15h - ida: 2x1

⚽ Panathinaikos x Rangers - 15h - ida: 0x2

⚽ Breidablik x Lech Poznan - 15h30 - ida: 1x7

⚽ Red Bull Salzburg x Brann - 15h45 - ida: 4x1

⚽ Servette x Viktoria Plzen - 16h - ida: 1x0

*todos no horário de Brasília

A decisão da 71ª edição da Champions League está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, um sábado. O palco escolhido pela Uefa para receber a grande final europeia é a Puskás Arena, localizada em Budapeste, na Hungria.