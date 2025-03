Ancelotti pode mudar de função no Real Madrid; entenda

Real Madrid, encontra-se no centro das atenções devido às especulações sobre o futuro de seu técnico, Carlo Ancelotti, e o possível interesse em Xabi Alonso como seu sucessor. O italiano, que renovou seu contrato até 2026, poderá assumir outra função no clube até o fim de seu contrato. A informação é do jornal inglês "The Athletic".

Ancelotti, do Real Madrid, revela problemas de relacionamento com jogador

Segundo o "The Athletic", o presidente Florentino Pérez e o ex-jogador e conselheiro, Roberto Carlos, acreditam que Ancelotti é um "homem do Real Madrid", e que o mesmo poderia assumir outra função no clube, caso não comandasse mais a equipe profissional.

Ancelotti se diz em continuar sua jornada em Madrid, onde já conquistou 10 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões, desde seu retorno em 2021. O treinador, ao ser questionado sobre as especulações, destacou sua intenção de permanecer no clube.

- A data de saída deste clube nunca será decidida por mim - afirmou Ancelotti.

Por outro lado, desde o início de sua carreira como treinador, Alonso tem sido associado ao Madrid. Ele começou a treinar nas categorias de base do clube há sete anos. Seu sucesso como técnico principal do Bayer Leverkusen, onde conquistou o primeiro título da Bundesliga do clube, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, além de alcançar a final da Liga Europa, intensificou os rumores sobre seu retorno ao Bernabéu.

O Real Madrid está atualmente competindo pelo título da La Liga e avançando nas competições da Copa del Rey e da Liga dos Campeões. Os resultados dessas competições e a avaliação da diretoria serão cruciais para determinar se Ancelotti continuará no comando ou se haverá uma transição para Alonso.