A seleção da Inglaterra, campeã da Eurocopa Feminina 2025, foi recepcionada por mais de 65 mil torcedores nas ruas de Londres nesta segunda-feira (28). Imagens da festa viralizaram nas redes sociais e geraram comparações entre a valorização do futebol feminino na América do Sul e Europa.

continua após a publicidade

As inglesas foram recebidas na número 10 da Downing Street, próximo da residência do primeiro-ministro inglês, Keir Starmer. A vice-primeira-ministra, Angela Rayner, falou sobre o momento.

— Nossas Lionesses são verdadeiras campeãs e provaram isso mais uma vez ontem à noite. Elas não apenas trazem a taça para casa novamente, mas também inspiram a próxima geração de campeãs — disse a política.

continua após a publicidade

A Inglaterra conquistou a Eurocopa Feminina nas últimas duas edições, em 2022 e 2025, e é a quinta melhor seleção do mundo segundo o ranking da Fifa. Está atrás de Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Brasil.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Como foi o título da Euro Feminina

Nos pênaltis, a Inglaterra superou a Espanha por 3 a 1 e conquistou o título da Eurocopa Feminina neste domingo (27), no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça. No tempo normal, Mariona abriu o placar para as espanholas, e Alessia Russo empatou para as inglesas. Após o 1 a 1 persistir na prorrogação, a decisão foi para as penalidades.

➡️ Inglaterra vence Espanha e conquista bicampeonato da Eurocopa Feminina

O jogo começou equilibrado, com a Espanha tentando impor seu jogo e a Inglaterra respondendo com marcação forte. Aos 25 minutos, as espanholas abriram o placar com Mariona. A jogada começou com Batlle pela direita, que cruzou na medida para a camisa 10 cabecear no canto, sem chances para Hampton.

Na volta do intervalo, a Inglaterra igualou as ações. Aos 57 minutos, Kelly cruzou da direita e Russo apareceu bem para cabecear e empatar. Nas penalidades, elas levaram a melhor e ganhara por 3 a 1, com destaque para a goleira Hampton.