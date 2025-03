Casimiro monta escalação para a Seleção Brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, apresentou na na última quinta-feira (6) a lista dos 23 jogadores convocados para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após a divulgação, o influenciador Casimiro Miguel comentou sobre os nomes presentes e apontou a escalação ideal para as partidas contra a Colômbia e Argentina.

O posicionamento de Casimiro aconteceu durante uma live na madrugada desta sexta-feira (7). Ao analisar a convocação, ele desenhou o time "ideal" com: Alisson; Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Murillo; Joelinton, Gerson, Rodrygo; Vini Jr, Raphinha e Neymar. O influenciador ainda explicou a funções que cada atleta deveria realizar.

- Sim. São quatro zagueiros. No meio, Joelinto. 'A mas Casimiro'. Calma. Do lado dele, eu gosto do Gerson. Só que ele, sobe muito. Pra mim, ele não tem que ir. Mas confio nele para realizar essa função (de não subir ao ataque). Essa galera toda (do meio para trás) é "pau na máquina". Só marca - iniciou o influenciador, antes de completar.

- A partir daqui (do ataque), o "pau quebra". Vini Jr e Raphinha, nas duas pontas, Rodrygo, no meio, e Neymar, de falso nove. E aí, é o seguinte, Neymar e Rodrygo, vão ficar sempre trocando de posição. O Raphinha, vai ter que recompor um pouquinho, assim como o Vini Jr e Rodrygo, mas só um pouquinho. Já o Neymar, acho que ele não consegue realizar essa recomposição. Mas é o seguinte, do meio pra frente, joga bola, do meio para trás, é quebradeira da harmonia - concluiu.

Escalação do Brasil pelo influenciador Casimiro (Foto: Reprodução)

Próximas partidas da Seleção Brasileira

A Seleção enfrentará a Colômbia no dia 20 de março, às 21h45 (horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe de Dorival Jr. jogará contra a Argentina, no dia 25, às 21h45 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação na classificação das Eliminatórias com 18 pontos em 12 partidas. A Argentina lidera a tabela com 25 pontos, seguida de Uruguai, com 20, e do Equador, com 19. De acordo com o regulamento, os seis primeiros colocados se classificam diretamente à Copa do Mundo.

Veja a lista de convocados

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) DEFENSORES: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo), Vanderson (Monaco) MEIO-CAMPISTAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha, Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle) ATACANTES: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)