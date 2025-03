Ronaldo Fenômeno aponta quem é o melhor 9 brasileiro da atualidade

Em entrevista à ESPN, o camisa 9 do penta Ronaldo Fenômeno disse quem é o melhor centroavante brasileiro hoje em dia. Para ele, Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, está na frente dos outros jogadores da posição.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na dinâmica realizada pelo canal esportivo, o ex-jogador da Amarelinha teve que escolher entre duas opções de atacantes. Em todas as ocasiões, Ronaldo elegeu Gabriel Jesus como o melhor "camisa 9" brasileiro da atualidade.

Respostas de Ronaldo

Gabriel Jesus ou Matheus Cunha? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Pedro? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Igor Jesus? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Vitor Roque? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Gabigol? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Richarlison? Gabriel Jesus Gabriel Jesus ou Endrick? Gabriel Jesus

Desempenho de Gabriel Jesus com a Seleção Brasileira

Formado pelas categorias de base do Palmeiras, Gabriel estreou pela seleção principal em setembro de 2016, com apenas 19 anos de idade. Na ocasião, o jogador marcou dois gols na vitória contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 2018, o centroavante conseguiu a vaga de titular durante todo o campeonato. No entanto, o jogador não conseguiu marcar nenhum gol no torneio. Depois da eliminação do Brasil nas quartas para a Bélgica, Gabriel declarou: "Eu fui para a Copa com a camisa 9, sendo o centroavante, e acabei não marcando. Isso pesa. Eu sempre vou ser lembrado por isso, não adianta o que eu faça."

Fotos: Staff Images / CBF

No período pós-Copa, Gabriel Jesus acabou se tornando reserva da seleção, porém ainda estava sendo convocado. Na Copa América de 2019, disputada no Brasil, o atacante foi ganhando espaços na equipe jogando pelas pontas e se destacou marcando na final da competição.

Em outra oportunidade de Copa do Mundo, desta vez em 2022, Gabriel começou a competição sendo reserva de Richalison. O atleta entrava no decorrer das partidas mas não conseguiu participar de gols. Ainda na fase de grupos, contra o Camarões, o camisa 18 sofreu uma lesão no parcial no ligamento do joelho direito e foi cortado da competição.

Na lista divulgada por Dorival Jr, nesta quinta-feira (6), Gabriel Jesus não está entre os 23 jogadores convocados. O atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não deve jogar o restante da temporada europeia.