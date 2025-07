A liga saudita ganhou relevância mundial desde que jogadores renomados optaram por seguir carreira no destino. Um dos exemplos é Cristiano Ronaldo, peça-chave do Al-Nassr, que enxerga no futebol da Arábia Saudita potencial para competir com as cinco melhores do mundo. No entanto, Riyah Mahrez, jogador do Al-Ahli, discorda da opinião do português.

O atacante, que deixou o Manchester City em 2023 para reforçar o clube saudita, retrucou a fala de CR7 sobre a potência da liga árabe. Segundo o jogador do Al-Nassr, 'nos próximos anos, a liga saudita pode estar entre as cinco melhores do mundo'. Para Mahrez, o objetivo não é ser a melhor liga do mundo agora, mas a longo prazo, principalmente devido ao investimento realizado.

— Acho que as cinco grandes ligas europeias estão à frente, e só então poderemos começar a competir com as outras, mas não estamos assim tão longe. O nosso objetivo não é ser a melhor liga do mundo neste momento, mas sim a longo prazo. Nós que chegamos, como eu, estamos no início desta aventura; somos como pioneiros. Estamos ajudando a fortalecer a liga e, sinceramente, nas duas temporadas que aqui estou, notei uma evolução nos clubes, nos treinadores, na tática e na organização. Eles se esforçam para atingir os seus objetivos e acredito que irão conseguir. A vontade é grande — disse o jogador do Al-Ahli em entrevista recente.

O argelino também rasgou elogios ao capitão da seleção de Portugal, que renovou seu vínculo com o Al-Nassr até 2027. Além de exercer seu papel dentro de campo, Cristiano Ronaldo atua nos bastidores do clube com o objetivo de deixá-lo competitivo. Na última temporada, a equipe não teve os resultados esperados, o que incomodou o craque.

— Ele é incrivelmente forte e merece o reconhecimento que recebe. Mesmo aos 40 anos , veja como ele se movimenta e como ele decola; é impressionante. Ele é realmente extraordinário, e ser como o Cristiano não é fácil.

Messi na Arábia Saudita

Durante a entrevista, Mahrez revelou um sonho de infância: jogar ao lado de Lionel Messi, que está atualmente no Inter Miami.

— Ele é a nossa infância… Como jogadores de futebol, nós o assistimos muito. Ele é o nosso modelo. Seria realmente excepcional jogar com ele. Ele joga como número 10 e eu jogo na direita, mudando de posição de vez em quando.

Messi comemorando um dos gols ao lado de Busquets (Foto: Ira L. Black/Getty Images/AFP)

