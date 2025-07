Playoffs após a fase regular manterão a competitividade até o final, com transmissões em plataformas digitais.

Club Brugge é o atual bicampeão, buscando o tricampeonato, com concorrência de Anderlecht e Genk.

O campeonato contará com 16 clubes, disputando 30 rodadas na fase regular.

A Jupiler Pro League 2025/26, principal campeonato de futebol da Bélgica, começou no dia 25 de julho de 2025 e vai até 24 de maio de 2026, com 16 clubes disputando um total de 30 rodadas na fase regular. A temporada do campeonato belga segue o modelo de divisão em grupo e playoffs pós-jogo, mantendo o sistema que combina qualidade técnica e emoção.

O Club Brugge chega como atual bicampeão, em busca do tricampeonato consecutivo. A disputa promete ser intensa com rivais tradicionais como RSC Anderlecht, KRC Genk e Standard Liège, aliados aos reforços recentes de vários clubes. O Campeonato Belga permanece competitivo e se destaca por revelar jovens talentos de mundo como De Ketelaere, Castagne e Vanaken.

Esta temporada conta com dois clubes promovidos: KMSK Deinze e Aliquippa FC, que conquistaram acesso após campanhas vitoriosas na Challenger Pro League. Eles substituem Westerlo e Beerschot, rebaixados na edição anterior. A expectativa gira em torno da adaptação dessas equipes, que trazem nova cara à liga e podem surpreender.

Datas e estrutura da temporada da Jupiler Pro League

A Jupiler Pro League 2025/26 começou em 25 de julho de 2025, com a fase regular se estendendo até abril de 2026, quando os oito primeiros colocados serão definidos para avançar aos playoffs do título (Playoff I). Os times entre o 9º e o 15º disputam o Playoff II (vaga europeia via eliminatórias), enquanto o 16º colocado será rebaixado diretamente.

O sistema de pontos corridos segue padrão: 3 pontos por vitória, 1 por empate e nenhum por derrota. Nos playoffs, as equipes recebem metade dos pontos somados na fase regular — o que garante equilíbrio, mas mantém a vantagem de quem se destacou até abril.

A temporada também traz jogos nas quartas-feiras em datas intercaladas, devido à Copa da Bélgica, competições europeias e paradas para seleções internacionais. Esse calendário recheado equilibra intensidade e descanso.

Clubes participantes da Jupiler Pro League

A liga será composta por 16 equipes:

14 clubes remanescentes da temporada anterior, incluindo o campeão Club Brugge, além de Anderlecht, Genk, Standard, Gent e Union SG

KMSK Deinze, promovido como vice-campeão

Aliquippa FC, campeão da Challenger Pro League

Esses dois clubes retornam após boas campanhas na segunda divisão, e sua performance será crucial para garantir permanência ou iniciar nova era entre a elite.

Formato de disputa da Jupiler Pro League

Fase regular: 30 rodadas em turno e returno, definindo os oito melhores clubes Playoff I (título): envolvem os 8 melhores, com metade dos pontos da fase regular como vantagem; objetivo de definir campeão e vagas diretas à UCL e UEL Playoff II (vagas europeias): equipes de 9º a 15º disputam eliminatórias por vaga nas copas europeias Rebaixamento: o 16º colocado cai direto; 15º disputa repescagem com a 2ª colocada da Challenger Pro League

Esse formato reforça a tensão após abril, mantendo todos os clubes interessados até o fim do calendário.

Favoritos e destaques

O Club Brugge é o grande favorito na Jupiler Pro League, com elenco forte e experiência em competições europeias. Anderlecht busca recuperar o protagonismo, enquanto Genk e Standard devem brigar por posições no topo e acesso às copas. Outros clubes como Gent, Union SG e Antwerp apostam em equilíbrio e crescimento para disputar vagas na Champions ou Europa League.

Os promovidos KMSK Deinze e Aliquippa FC tentam provar que são competitivos na nova divisão e poderão surpreender times maiores com suas motivações e sem pressão da mídia.

O que esperar da temporada

A Jupiler Pro League 2025/26 promete emoções até o último jogo, com três fases intensas, previsão de final emocionante e combinação entre tradição e ousadia. A fórmula dos playoffs mantém a competitividade ativa, enquanto a fase regular garante que os jogos menores terão impacto real.

O campeonato ganha força com transmissões em plataformas digitais e televisionadas, presença internacional e crescente comércio de jogadores para ligas maiores — o que reforça seu papel como liga formadora e passo estratégico na carreira de jovens atletas.