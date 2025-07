O Atlético de Madrid "antecipou" o anúncio da contratação de Samuel Lino pelo Flamengo. O clube espanhol publicou em seu site oficial, na noite desta terça-feira (29), que um acordo pela transferência do jogador para o Rubro-Negro foi firmado pelas duas equipes.

Samuel Lino será jogador do Flamengo e já está no Rio de Janeiro, mas ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube carioca. O atual líder do Campeonato Brasileiro só faz os anúncios de contratações após a realização de exames e assinatura dos contratos. Além de comunicar o acordo, o Atlético de Madrid agradeceu a passagem do atacante de 25 anos pelo clube. Confira:

— Atlético de Madrid e Flamengo chegaram a um acordo para a transferência de Samuel Lino para o clube carioca. O jogador brasileiro enfrenta, assim, um novo desafio na sua carreira desportiva, tendo vestido a camisola vermelha e branca nas últimas duas temporadas. Lino assinou pelo nosso clube no verão de 2022, vindo do Gil Vicente, de Portugal, e após o seu período de empréstimo ao Valencia na temporada 2022/23, regressou ao nosso clube e disputou 93 jogos oficiais pelo Atlético, marcando 12 golos e dando 16 assistências. Do nosso clube, desejamos a você boa sorte em todos os seus futuros empreendimentos profissionais e pessoais — diz o comunicado.

Conheça Samuel Lino, o novo reforço do Flamengo

Revelado pelo São Bernardo, o ponta-esquerda de 25 anos não é um rosto totalmente novo no Ninho do Urubu, já que teve uma passagem por empréstimo pelo time sub-20 do Flamengo, onde fez parte do elenco campeão da Copinha de 2018.

Sua carreira decolou de vez em Portugal, atuando pelo Gil Vicente, e o bom desempenho o levou ao Atlético de Madrid. Após um bom ano emprestado ao Valencia, ele se firmou no time de Diego Simeone na temporada 2023/24, mostrando versatilidade ao atuar como ala. Na última temporada, contudo, teve menos minutos, mas participou de 47 jogos do Atleti e contribuiu com quatro gols e seis assistências.