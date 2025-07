Brasileiro ex-Vasco projeta futuro nos Emirados Árabes

Desde a sua chegada aos Emirados Árabes há cerca de três anos, Caio Eduardo, meia revelado pelo Vasco, tem atraído a atenção de outros times do país. Com futuro a ser definido em breve, o jogador do Al Ittihad Kalba falou sobre o interesse de outras equipes em seu futebol.

- Isso indica que venho apresentando um futebol de qualidade. Ser considerado um possível reforço de outras equipes da liga é bastante recompensador. Tenho certeza que a melhor escolha será feita pelos meus agentes - declarou.

Com 22 anos, o carioca já se sente em casa na nação do Oriente Médio. Caio chegou ao Shabab Al Ahli em 2022, e depois de ter sido emprestado ao Al-Nasr, continuou no país para defender o Kalba. Apesar da intimidade com o país, Caio destacou a sua satisfação com a hipótese de voltar a atuar no Brasil.

- O Campeonato Brasileiro vem evoluindo muito nos últimos anos e disputá-lo seria uma honra. O mais importante é defender uma boa equipe e lutar por títulos - finalizou.

🔢 Números de Caio Eduardo, ex-Vasco, pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes

⚽ 48 jogos

⌛ 2.629 minutos em campo

🥅 1 gol

📤 2 assistências

