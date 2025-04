Romero, do Tottenham, admite que ‘amaria’ jogar na Espanha

Titular e pilar defensivo do Tottenham, o zagueiro Cristian Romero não escondeu que amaria atuar no futebol espanhol. Ainda com dois anos de contrato junto aos Spurs, o argentino vem sendo alvo de times como Real Madrid e Atlético de Madrid para a próxima temporada do futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— La Liga é o que restou para eu jogar, eu amaria, para te dizer a verdade. Eu amaria jogar lá (na Espanha) porque é a liga que está faltando para mim — disse Romero em entrevista ao "Tyc Sports". Antes do Tottenham, o argentino já defendeu as cores da Atalanta, da Itália. Neste sentido, para ele, falta apenas o futebol espanhol para fechar a trinca de grandes ligas.

continua após a publicidade

— A verdade é que eu ainda não falei com o meu representante, mas estou aberto a tudo. Na minha cabeça, sempre penso em crescer, também penso em ir para novos lugares e seguir crescendo, mas eu não quero falar sobre isso porque ainda restam alguns meses de temporada — completou.

No Tottenham desde 2022, Romero perdeu mais jogos do que esteve disponível ao longo da atual temporada. Lidando com questões físicas, participou de apenas 18 partidas somando todas as competições. O clima não é dos melhores, já que os Spurs figuram apenas a 16ª colocação da Premier League. Na última partida, contra o Nottingham Forest, o argentino foi substituído no intervalo.

continua após a publicidade

— Eu, acima de tudo, tento viver o dia a dia. Faltam quase dois meses para os campeonatos acabarem e minha cabeça está sempre em performar ao máximo, tentar finalizar da melhor forma possível — comentou.

➡️ Liverpool pode ser campeão nesta quarta-feira; entenda cenário

Romero projeta primeiro título pelo Tottenham

Apesar da temporada abaixo no futebol inglês, o Tottenham pode salvar seu ano com o título inédito da Liga Europa, a qual estão na semifinal e irão enfrentar o modesto Bodø/Glimt, da Noruega. Ainda em sua fala, o zagueiro argentino celebrou a possibilidade de conquistar seu primeiro troféu com os Spurs.

— Estamos na semifinal da Europa League. É um passo importante para o clube depois de muitos anos em que não alcançou esses estágios. Dizer que estou feliz? Não, porque no fim eu quero vencer, mas isso depende de muitas coisas — comentou.