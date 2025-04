Liverpool pode ser campeão nesta quarta-feira; entenda cenário

Regular durante toda a temporada da Premier League, o Liverpool pode, finalmente, sagrar-se campeão nesta quarta-feira (24). Para isso, os Reds sequer precisam entrar em campo. Isso porque basta torcer por uma derrota do Arsenal, contra o Crystal Palace, para confirmar o título.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida entre Arsenal e Crystal Palace é referente a 34ª rodada, que acontece no próximo fim de semana. Por estar na semifinal da Copa da Inglaterra, os Eagles tiveram que antecipar o duelo para o meio de semana e, por isso, o Liverpool pode entrar em campo no domingo (27) já com o título confirmado.

continua após a publicidade

Atualmente com 66 pontos, o Arsenal pode chegar a, no máximo, 81 em caso de vitória nas últimas cinco partidas. Além disso, terá de torcer para que o Liverpool não vença mais nenhum dos seus jogos se quiser conseguir o título. As equipes ainda farão confronto direto na 36ª rodada, em Anfield. Fato é que, se os Gunners perderem para o Crystal Palace, poderão alcançar apenas 78 pontos, um a menos que o Liverpool tem antes da 34ª rodada.

Caso se confirme, o Liverpool entrará em campo no domingo, contra o Tottenham, sem a pressão de conseguir o resultado, apenas para festejar o seu segundo título de Premier League, sendo o 20º do Campeonato Inglês como um todo.

continua após a publicidade

➡️ Van Dijk assina acordo de renovação com o Liverpool até 2027

Arsenal não perde há 11 jogos

Trossard, Saka e Martinelli comemoram gol do Arsenal sobre o Ipswich (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Semifinalista da Champions League após eliminar o Real Madrid de forma contundente, o Arsenal ainda não jogou a toalha pelo título da Premier League. Com o Liverpool torcendo contra, os Gunners entrarão em campo contra o Crystal Palace sustentando uma invencibilidade de 11 partidas. A última derrota foi para o West Ham, em casa, no dia 22 de fevereiro.

O histórico geral contra o Crystal Palace também agrada aos Gunners, que foram derrotados em apenas três oportunidades, tendo vencido 17 e empatado oito. Caso o Arsenal vença a partida de quarta-feira, o Liverpool terá de ganhar o clássico contra o Tottenham para se confirmar como campeão antecipado.