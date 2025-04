Richarlison marca, mas Nottingham Forest vence Tottenham pela Premier League

O Nottingham Forest venceu o Tottenham por 2 a 1, nesta segunda-feira (21), pela 33ª rodada da Premier League. O meia Anderson e o centroavante Chris Wood marcaram os gols do triunfo da equipe visitante, que recuperou a 3ª colocação do Campeonato Inglês. Richarlison descontou o marcador para os mandantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Tottenham e Nottingham Forest?

No início da etapa inicial, o Nottingham Forest assustou o Tottenham com Gibbs-White sendo acionado na entrada da área e batendo para grande defesa de Vicario. No escanteio, Anderson aproveitou um corte ruim da zaga da equipe londrina e finalizou com desvio para abrir o placar para os visitantes aos quatro minutos. Na sequência, Chris Wood recebeu uma bola levantada na área e escorou a bola de primeira para ampliar o marcador, mas o gol foi anulado por impedimento. Em uma cobrança de falta ensaiada, Elanga recebeu uma bola pelo lado esquerdo, cruzou na área e Chris Wood desviou para ampliar o marcador aos 16 minutos.

continua após a publicidade

Após a pressão inicial do adversário, os Spurs responderam com Odobert recebendo uma bola na entrada da área e finalizando para boa defesa de Sels. Na reta final, Tel desperdiçou uma boa chance ao bater livre de marcação na área por cima do gol, enquanto Richarlison recebeu um cruzamento desmarcado e cabeceou pela linha de fundo com o goleiro do Nottingham Forest sem chances de defesa.

No início do segundo tempo, Chris Wood recebeu um grande passe na entrada da área, avançou, mas bateu sem direção pela linha de fundo. Na melhor chance do Tottenham na partida, Kuluseviski desviou de cabeça um cruzamento na primeira trave, mas Toffolo tirou a bola em cima da linha e impediu o gol da equipe mandante. Na sequência, Richarlison aproveitou uma pixotada da defesa do Nottingham Forest, saiu cara a cara com Sels, mas desperdiçou ótima chance ao finalizar em cima do goleiro adversário.

continua após a publicidade

Em uma grande oportunidade, Richarlison recebeu um cruzamento na área e cabeceou com grande perigo para grande defesa de Sels. Mas em nova chance aos 41 minutos, o centroavante brasileiro foi acionado novamente e cabeceou para o fundo das redes para descontar o marcador. No entanto, o Tottenham não teve força para buscar o empate e foi derrotado pelo Nottingham Forest.

O que vem por aí para Tottenham e Nottingham Forest?

No domingo (27), o Tottenham visita o Liverpool, pela 34ª rodada da Premier League em jogo que pode decidir o título do Campeonato Inglês em favor dos Reds. Por outro lado, o Nottingham Forest só volta a campo no dia 1º de maio e recebe o Brentford.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 1 x 2 Nottingham Forest - Premier League

33ª rodada

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 21 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING).

🥅 Gols: Anderson, 4'/1ºT (0-1); Wood, 16'/1ºT (0-2); Richarlison, 41'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Romero (TOT); Gibbs-White, Yates, Sels e Toffolo (NFO)

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Pedro Porro, Romero (Danso), Van de Ven (Davies) e Spence; Bentancur, Kulusevski (Solanke) e Sarr (Bergvall); Odobert (Johnson), Richarlison e Tel.

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Sels; Williams, Milenkovic, Murillo e Toffolo; Domínguez (Yates), Danilo (Hudson-Odoi), Anderson e Gibbs-White (Sosa); Elanga (Morato) e Wood (Awoniyi).