Além da derrota no clássico contra o Chelsea, o Tottenham teve mais um problema na partida de quinta-feira (3) no Stamford Brigde. Vaiado pela torcida por suas escolhas ao longo da partida, o técnico Ange Postecoglou os provocou na beira de campo. Ao fim da partida, ele se justificou.

As vaias e críticas da torcida aconteceram em meados da segunda etapa, quando o técnico do Tottenham fez uma substituição para colocar Pape Matar Sarr em campo no lugar de Gray. O cântico fala que o treinador "não tinha noção do que estava fazendo". Em meio aos gritos de sua torcida, o grego levou as mãos aos ouvidos como forma de ironizá-los.

A cena aconteceu logo após Sarr empatar o jogo contra o Chelsea. Mesmo com toda a cena, o gol acabou anulado e, ao fim da partida, o Tottenham acabou derrotado por 1 a 0 pelos rivais londrinos. Postecoglou justificou sua ação em fala pós-jogo.

— Jesus, cara, é incrível como as coisas são interpretadas. Tínhamos acabado de marcar, eu só queria ouvi-los torcer. Porque tínhamos passado por um período difícil, e eu achei que foi um gol fantástico. Eu queria que eles ficassem realmente animados. Eu senti naquele momento que poderíamos potencialmente seguir em frente e vencer o jogo. Eu apenas senti que o impulso estava do nosso lado — iniciou.

— Não me incomoda. Não é a primeira vez que eles vaiam minhas substituições ou minhas decisões. Tudo bem, eles têm o direito de fazer isso. Mas tínhamos acabado de marcar um gol, acabado de empatar, eu só esperava que pudéssemos ter um pouco de animação. Se as pessoas querem interpretar isso, que de alguma forma estou tentando fazer uma crítica sobre algo... como eu disse, tínhamos passado por um período difícil, mas eu apenas senti que havia uma mudança de impulso ali — acrescentou.

Técnico do Tottenham vive momento delicado

Sem vencer há quatro jogos na Premier League, Ange Postecoglou vem sendo frequentemente questionado em seu cargo técnico no Tottenham. A equipe figura apenas a 14ª colocação, com 34 pontos em 30 jogos. A esperança de salvação da temporada é a Europa League, em que os Spurs estão nas quartas de final.