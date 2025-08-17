Romário se compara a astro do futebol mundial: ‘Sou eu até o fim’

Romário pode ter pendurado as chuteiras há quase duas décadas, mas continua com a mesma autoestima de sempre. O ídolo da Seleção Brasileira compareceu às tribunas do Stamford Bridge para acompanhar Chelsea x Crystal Palace, pela primeira rodada da Premier League, e aproveitou a oportunidade para fazer ousada comparação.

Em entrevista ao canal "ESPN", o eterno camisa 11 foi perguntado sobre o nível de Erling Haaland, centroavante do Manchester City que fez dois gols na vitória sobre o Wolverhampton, no sábado (16), mas declarou que se considera acima do norueguês.

- O Haaland é, com toda certeza, um dos grandes goleadores da atualidade no futebol mundial. Tenho um respeito muito grande. Mas com certeza, seria Romário até o fim da vida - afirmou o brasileiro.

🎯 Romário analisa evolução da função de centroavante

Questionado sobre as diferenças da posição de sua época para o momento atual do futebol, o "Baixinho" apontou a necessidade de atenção ao sistema e movimentação defensivas como a distinção que escancara a evolução de um camisa 9.

- A principal função do 9 é fazer o gol. Mudou muito da minha época para hoje, e na minha concepção, o futebol está muito mais físico, mais corrido, e mais tático do que há alguns anos. Dentro do que eu vejo, dos esquemas colocados pelos treinadores, existe a obrigação de todo mundo marcar. Já que todo mundo é obrigado, acredito que o 9 deve ser aquele com menos importância na marcação, e que ele deveria estar preparado sempre para definir e fazer o gol, que é a função maior do atacante que está ali para isso - declarou.

Romário se comparou a Erling Haaland, do Manchester City (Foto: Reprodução)

Mesmo com a energia goleadora de Romário em Londres, Chelsea e Crystal Palace ficaram apenas no 0 a 0, pela jornada inicial do Campeonato Inglês. De falta, Eberechi Eze chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por infração de Marc Guéhi, que estava a menos de um metro da barreira montada pelo arqueiro Robert Sánchez.

