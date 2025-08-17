Manchester United barra jogador de estreia na Premier League contra Arsenal
Atacante pode estar de saída do clube
Rasmus Hojlund não será relacionado pelo Manchester United para a estreia da equipe na Premier League contra o Arsenal, marcada para este fim de semana. Segundo o jornalista Laurie Whitwell, do "The Athletic", o atacante dinamarquês foi avisado de que terá dificuldades para receber minutos sob o comando do técnico Ruben Amorim.
A situação do jogador em Old Trafford ficou incerta após a contratação de Benjamin Sesko, que chegou do RB Leipzig. Mesmo assim, Hojlund, de 22 anos, insiste em permanecer no clube e disputar posição.
— Meu plano é muito claro: ficar e lutar pelo meu espaço, aconteça o que acontecer. Competição me fortalece e eu estou pronto — afirmou o atacante, durante a pré-temporada nos Estados Unidos.
O dinamarquês não saiu do banco de reservas no amistoso contra a Fiorentina, último teste antes do início da temporada. Questionado em coletiva se o atacante ainda faz parte de seus planos, Amorim foi evasivo:
— Ele é mais uma opção, veremos. Estamos focados neste jogo e Rasmus continua sendo nosso jogador.
O United, entretanto, não descarta negociar o atacante, seja em uma transferência definitiva ou até por empréstimo. O valor de mercado contábil de Hojlund gira em torno de 45 milhões de libras, mas o clube admite que pode aceitar uma quantia menor - Milan e RB Leipzig já manifestaram interesse no jogador.
Hojlund vem de má temporada pelo United
Hojlund chegou ao United em 2023 por 75 milhões de euros, com mais 10 milhões em bônus, e soma 26 gols em 95 jogos. Na última temporada, marcou apenas dez gols, sendo quatro na Premier League, além de ter atravessado uma seca de 21 partidas sem balançar as redes entre dezembro e março.
