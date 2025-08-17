Torcedor do Brighton morre após partida do clube na Premier League

Um torcedor do Brighton morreu, aos 72 anos, após o apito final da partida contra o Fulham, no último sábado (16), no Amex Stadium, pela primeira rodada da Premier League. O homem, que não teve a identidade revelada, passou mal na arquibancada leste do estádio durante o segundo tempo e, apesar do atendimento médico da emergência e da equipe do clube, não resistiu.

Comunicado do Brighton

Vice-presidente e presidente-executivo do Brighton, Paul Barber, lamentou a morte e mandou condolências à família e aos amigos do torcedor e garantiu apoio aos afetados pela situação. Além disso, o executivo esclareceu os procedimentos da equipe médica e os motivos da partida não ter sido interrompida durante o atendimento.

— Foi um final incrivelmente triste para a partida desta tarde, e nossas mais profundas condolências e condolências vão para a família e os amigos do cavalheiro que perdeu a vida. Embora o senhor em questão esteja em primeiro lugar em nossas mentes, também estamos cientes de que foi uma situação emocional e angustiante para funcionários e torcedores nas imediações. Nos próximos dias, garantiremos que os afetados recebam o devido apoio — iniciou Paul Barber

O Brighton empatou por 1 a 1 contra o Fulham, na estreia da Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

— Os paramédicos do Serviço de Ambulância da Costa Sudeste, a Ambulância St. John, a Polícia de Sussex, o médico do público do clube e nossos comissários trabalharam juntos para garantir que o indivíduo recebesse o melhor atendimento possível, incluindo desfibrilação no local. Isso foi feito no local, pois, não levar o paciente ao hospital oferecia a maior chance de sobrevivência nessa situação específica e, portanto, a equipe de administração do clube garantiu que telas de privacidade fossem instaladas o mais rápido possível. Nossa equipe de segurança, com o apoio da Polícia de Sussex e da Premier League, considerou interromper a partida, mas como a maioria dos torcedores e ambos os times não sabiam, a decisão foi de não fazer isso. Acreditava-se que qualquer interrupção atrairia mais atenção para a cena e poderia afetar as tentativas de ressuscitação, além de criar possíveis complicações adicionais caso o paciente tivesse respondido e precisasse de transporte rápido para o hospital — finalizou.

Brighton na Premier League

O Brighton empatou por 1 a 1 na estreia da Premier League contra o Fulham, no último sábado (16), no Amex Stadium. O time da casa abriu o placar com Matt O'Rilley, de pênalti, aos cinco minutos do segundo tempo. Porém, nos acréscimos, o brasileiro Rodrigo Muniz empatou para a equipe londrina. Na próxima rodada, os Seagulls visitam o Everton, no recém-inaugurado Hill Dickinson Stadium.

