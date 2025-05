Conheça o tabu que o Real Madrid não quebra há 20 anos

Após ser derrotado pelo Barcelona por 4 a 3, o Real Madrid praticamente deu adeus às chances de conquistar a La Liga pelo segundo ano consecutivo. Fora da briga pelo título, o clube segue mantendo um tabu incômodo que completará 20 anos na próxima temporada: a equipe não conquista dois campeonatos seguidos desde 2006/07 e 2007/08.

O Real Madrid perdeu a oportunidade de encostar na liderança e agora está a nove pontos do líder, Barcelona. A equipe começou bem, com Mbappé abrindo o placar e marcando novamente logo em seguida. No entanto, ainda no primeiro tempo, sofreu o empate e a virada, levando quatro gols e amargando a quarta derrota para o rival catalão na temporada.

Bellingham, do Real Madrid, na derrota contra o Arsenal (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Praticamente fora da disputa pelo título, o Real Madrid continua sem conquistar um bicampeonato desde 2006/07 e 2007/08, quando Bernd Schuster assumiu o comando e completou o trabalho iniciado por Fabio Capello. Desde então, o clube venceu a liga cinco vezes, mas nunca em temporadas consecutivas. José Mourinho foi campeão em 2011/12, Zinedine Zidane em 2016/17 e 2019/20, e Carlo Ancelotti chegou perto, com títulos em 2021/22 e 2023/24, mas sem conquistar a sequência desejada.

Xabi Alonso pode quebrar o tabu do Real Madrid na La Liga?

Com a iminente saída de Carlo Ancelotti, mais um técnico deixa o comando sem conseguir o bicampeonato. Para a próxima temporada, o Real Madrid deverá ser comandado por Xabi Alonso. O ex-jogador se despediu do Bayer Leverkusen após uma campanha histórica, conquistando a Bundesliga de forma inédita e invicta.

Segundo o jornal "Marca", Xabi Alonso deve assumir o Real Madrid ao final da temporada 2024/25, a tempo de liderar o time no Super Mundial de Clubes. O treinador assinará um contrato válido por três anos, conforme noticiado pelo portal espanhol

🔢 Números de Xabi Alonso, provável substituto de Carlo Ancelotti no Real Madrid, pelo Bayer Leverkusen

⚽ 139 jogos

✅ 89 vitórias

🟰 31 empates

❌ 19 derrotas

🥅 313 gols marcados

🛡️ 153 gols sofridos

➗ Média de 2,14 pontos por jogo

🏆 Títulos: Bundesliga 2023/24, Copa da Alemanha 2023/24 e Supercopa da Alemanha 2024