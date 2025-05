Endrick se beneficia de problema de Ancelotti em busca da Seleção Brasileira

Em busca de protagonismo no Real Madrid, Endrick se beneficia das lesões da equipe para ganhar chance com Carlo Ancelotti diante do Mallorca, nesta quarta-feira (14), pela La Liga. O jovem também busca se provar em busca por uma vaga na Seleção Brasileira sob comando do italiano.

Na 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o treinador não contará com Vini Jr, Rodrygo e Camavinga por lesões, enquanto Tchouaméni cumprirá suspensão. Com poucas opções no elenco, Ancelotti tem a oportunidade de experimentar Endrick em um jogo com pouco valor esportivo para o time.

Enquanto Mbappé possui presença certa, Endrick luta por uma vaga com Arda Güller e Brahim Díaz dentre duas posições caso Ancelotti mantenha o esquema do Real Madrid. Enquanto isso, o meio de campo deve ser composto por Bellingham, Valverde e Modric (Ceballos).

Daqui a 12 dias, Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, e tem a oportunidade de experimentar Endrick em meio aos desfalques do elenco. Próximo de completar 19 anos, o centroavante disputou apenas 220 minutos na La Liga, embora tenha marcado um gol e contribuído com uma assistência.

Apesar do espaço limitado em sua primeira temporada na Europa, Endrick já provou seu valor diante dos espanhóis. Em 35 partidas, o jovem marcou sete gols, sendo vice-artilheiro da Copa do Rei ao lado de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Endrick na Seleção Brasileira de Ancelotti?

No dia 26 de maio, Ancelotti anunciará sua primeira convocação da Seleção Brasileira, e Endrick vive a expectativa de voltar a vestir a Amarelinha. O jovem atuou na goleada sofrida para a Argentina por 45 minutos.

Além de Endrick, o comandante italiano conta com outras opções para o setor ofensivo, como Pedro, do Flamengo, que está recuperado de uma grave lesão no joelho. Além do centroavante do Rubro-Negro, o italiano conta com Matheus Cunha e João Pedro disponíveis como os principais concorrentes de Endrick.