River Plate x Boca Juniors: veja a festa no Monumental de Núñez

River Plate e Boca Juniors se encontram no Estadio Más Monumental, em Buenos Aires, para a primeira edição do Superclásico do ano, válido pela 15ª rodada do Torneo Apertura. O último confronto aconteceu em novembro de 2025 e acabou em vitória do Boca por 2 x 0 na Bombonera.

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O River chega para o Superclásico em uma crescente avassaladora. Desde a chegada de Eduardo "Chacho" Coudet, o time de Núñez transformou a dúvida em confiança total. A equipe engatou uma sequência perfeita e chega para o duelo contra o rival sem saber o que é perder ou empatar.

Como de costume, o River não vai para o clássico sozinho. A equipe conta com o apoio de mais de 80 mil torcedores do River Plate, que transformam o Más Monumental em um ambiente completamente hostíl para o Boca Juniors. 🏟️ Veja imagens da festa em Buenos Aires:

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River Plate x Boca Juniors

O River ocupa a segunda posição da Zona B do Apertura, com 26 pontos, três a menos que o líder Independiente Rivadavia. A equipe garantiu vaga direta nos playoffs após a vitória por 2 x 0 sobre o Racing no Cilindro, completando a quinta vitória consecutiva no torneio.

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O ciclo de Eduardo Coudet à frente do Millonario contabiliza seis triunfos e um único empate em sete partidas. Os dados indicam um time mais pragmático e menos dominante do que a versão anterior, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos no período, sustentado por um meio-campo combativo e uma dupla ofensiva eficaz.

River Plate x Boca Juniors em ação pelo Torneo Apertura (Foto: Alejandro PAGNI/AFP)

O Boca Juniors, sob comando de Claudio Úbeda, ocupa o terceiro lugar da Zona A, com 21 pontos. A campanha tem como marca uma invencibilidade de 12 jogos, com seis vitórias e seis empates, alimentada pela arrancada na Libertadores e por um equilíbrio defensivo que vinha faltando.

O time chega a Núñez logo após bater o Barcelona-EQU por 3 x 0 e empatar com o Independiente, na Bombonera, em 1 x 1. O Xeneize ainda briga com Estudiantes (24 pontos) pela liderança da zona, e um resultado positivo no Monumental encurta a distância no momento mais sensível do calendário.

O cenário também tem peso financeiro e de calendário: a temporada será interrompida em junho e julho por conta da Copa do Mundo, e ambos os clubes precisam empilhar pontos antes da pausa. O Apertura entra em sua reta final, com três rodadas até a definição dos cruzamentos.