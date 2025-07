Messi corre risco de suspensão na MLS; entenda o caso

Craque do Inter Miami, Lionel Messi pode receber uma suspensão de um jogo caso não participe do All-Star Game entre craques da MLS e da liga mexicana. O argentino não viajou ao Texas para treinar com o time da liga dos Estados Unidos e não deve disputar a partida desta quarta-feira (23), às 22h (de Brasília).

Durante a semana, vários eventos do All-Star Game foram disputados em Austin, no Texas. Jogadores das ligas de Estados Unidos e México realizam várias competições, e o camisa 10 esteve presente em nenhum deles. Caso não participe do duelo, Messi receberá suspensão de um jogo, segundo regulamento da MLS.

Em 2024, o jogador também foi ausência, mas estava lesionado após participação com a Argentina na Copa América. Além dele, segundo o jornal inglês "The Athletic", o lateral-esquerdo Jordi Alba, do Inter Miami, também não participou das atividades. Das estrelas da liga do México, o meia James Rodríguez, do León, foi ausência.

Ao ser questionado pela ausência de Messi, Nico Estevez, técnico do time americano, evitou críticas fortes, mas afirmou que a presença do argentino seria ótimo para o evento.

Messi no jogo do Inter Miami contra Al Ahly (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

— Quanto ao Leo, é mais uma questão para a liga, para o clube dele. Eu simplesmente treino e oriento os jogadores que eles me dão. Espero que sim (que ele esteja lá), porque ter o melhor da história aqui é muito importante para todos. Espero que sim. Sou sempre muito otimista com tudo. E por que não? Espero que ele possa estar aqui — Nico Estévez.

O que é o All-Star Game da MLS?

A edição 2025 do All-Star Game reúne os craques da MLS, liga norte-americana de futebol, e da Liga MX, do México. O jogo está marcado para acontecer nesta quarta-feira (23), às 22h (de Brasília), no Q2 Stadium, em Austin, no Texas.

