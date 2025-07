Com gol de Bukayo Saka, Arsenal vence Milan por 1 a 0 em amistoso

Em partida amistosa válida pela pré-temporada, Arsenal e Milan se enfrentaram nesta quarta-feira (23), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (SGP). A partida foi vencida pelos Gunners por 1 a 0 com gol de Bukayo Saka.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o amistoso entre Arsenal x Milan?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com boas oportunidades para ambos os lados. O Arsenal começou dominando a posse de bola e se lançando ao ataque.

continua após a publicidade

Aos 6 minutos, Havertz enfiou bola para Saka, mas o goleiro Terracciano saiu bem para defender. Aos 25, Ethan Nwaneri arriscou de fora da área e obrigou nova boa defesa do goleiro do Milan. O time inglês insistia, com Saka sendo bastante acionado, finalizando com perigo e servindo os companheiros.

Do outro lado, o Milan respondeu em bolas paradas e cruzamentos laterais, como aos 14, quando Pulisic cobrou escanteio e Kai Havertz afastou o perigo. A equipe italiana quase marcou com Saelemaekers, que apareceu bem aos 41 e bateu de canhota para fora após assistência de Pulisic.

continua após a publicidade

Nos minutos finais, o Arsenal voltou a pressionar. Aos 43, Martinelli aplicou uma caneta na área e cruzou para o meio, mas Thiaw afastou. Já nos acréscimos, aos 46, o brasileiro finalizou colocado após jogada trabalhada, e a bola passou à esquerda do gol. Ainda deu tempo de Calafiori cabecear com perigo após cruzamento de Saka, obrigando Pavlovic a salvar em cima da linha.

Segundo tempo

O segundo tempo manteve o ritmo intenso da etapa inicial, com o Arsenal seguindo mais presente no campo ofensivo. Logo aos 11 minutos, Bukayo Saka apareceu livre na segunda trave e completou cruzamento de Kiwior com precisão no canto direito de Terracciano, abrindo o placar para os Gunners.

Depois do gol, o time londrino seguiu pressionando. Kai Havertz quase ampliou em cabeçada com desvio, e Odegaard teve boa chance na sobra após cruzamento de Lewis-Skelly.

O goleiro Lorenzo Torriani se destacou, evitando o empate em defesas difíceis. Primeiro, aos 30, espalmou cabeceio à queima-roupa de Mikel Merino após escanteio. Pouco depois, voltou a brilhar em chutes de Trossard e Reiss Nelson.

O Milan tentava responder em contra-ataques, mas pecava na última bola e teve dois impedimentos de Samuel Chukwueze assinalados em sequência.

Nos acréscimos, o Arsenal ainda criou boas oportunidades: Nelson finalizou cruzado e forçou nova defesa de Torriani, enquanto Martinelli e Odegaard também levaram perigo. Apesar da pressão, o placar seguiu inalterado, com o Arsenal controlando as ações até o apito final.

Saka disputa a bola com Bartesaghi em amistoso Arsenal x Milan (Foto: RAHMAN / AFP)

FICHA TÉCNICA de Arsenal 0 x 0 Milan

Amistoso de pré-temporada

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 08h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (SGP)

🥅 Gols: Bukayo Saka (53')

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, William Saliba, Ricardo Calafiori, Oleksandr Zinchenko; Christian Norgaard, Declan Rice, Ethan Nwaneri; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz.



MILAN (Técnico: Massimiliano Allegri)

Pietro Terracciano; Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic, Alexis Saelemaekers, Davide Bartesaghi; Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci, Yunus Musah, Christian Pulisic; Rafael Leão



➡️Fim da novela! Artilheiro da Europa, Gyokeres acerta com o Arsenal

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!