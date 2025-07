PSG entra na disputa por brasileiro do Real Madrid

O Arsenal ganhou mais um concorrente pela contratação do atacante Rodrygo, do Real Madrid: o PSG. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, o time de Luis Enrique quer se reforçar com um ponta jovem, e vê o brasileiro com o perfil para essa função. O nome do camisa 11 está entre os que podem deixar o clube espanhol neste verão.

Rodrygo é um dos protagonistas da atual janela de transferências, e os clubes que demonstraram interesse são quase todos da Premier League. Liverpool, Bayern de Munique, da Alemanha, e Arsenal são os que lideram a corrida, com o Chelsea e Tottenham correndo por fora.

O que prejudicaria uma ida de Rodrygo ao PSG é a relação entre o clube francês e o Real Madrid, principalmente devido à polêmica transferência de Mbappé à Espanha na temporada passada. Ainda segundo o jornalista, isso faria com que os Merengues colocassem um preço maior para os parisienses em uma possível negociação.

Alvo do PSG, Rodrygo pode estar de saída do Real Madrid

Rodrygo durante treino do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Apesar do prestígio com a diretoria do Real Madrid, o "Rayo" iniciou a era Xabi Alonso de maneira diferente do esperado. O brasileiro foi titular na estreia do Mundial de Clubes, frente ao Al-Hilal, mas nos cinco jogos subsequentes, não foi escolhido para o 11 inicial do comandante basco, tendo sido preterido por Arda Güler.

Ainda sob o comando de Carlo Ancelotti, Rodrygo já estava perdendo espaço no ataque do Real Madrid. Com a chegada de Xabi Alonso, a situação não melhorou. O novo técnico privilegia um sistema com dois atacantes, o que reduz ainda mais o espaço para pontas como o brasileiro.

A tendência é que Rodrygo faça uma reunião com o treinador e o presidente Florentino Pérez após as férias concedidas depois da eliminação diante do PSG nos Estados Unidos. Na conversa, o futuro do atleta será definido, e caso haja consenso, o clube abrirá mão da multa de mais de R$ 6 bilhões para colocar seu futebol à venda.

