Juventus acerta contratação de joia portuguesa em definitivo

Ele disputou 40 partidas pela Juventus, com 7 gols

Conceição abdicou de 20% do valor da operação

A Juventus acertou em definitivo a contratação de uma das principais joias portuguesas da atualidade. Francisco Conceição estava emprestado à Velha Senhora na última temporada e foi adquirido por 32 milhões de euros (R$ 208,7 milhões na cotação atual) junto ao Porto, seu clube formador.

A operação completa entre italianos e portugueses alcançou os 41,5 milhões de euros (R$ 270,7 milhões), já que a Juventus desembolsou 9,5 milhões de euros (R$ 67 milhões) pelo empréstimo de Francisco Conceição. Além disso, Conceição abdicou de receber 20% do valor da operação, que lhe era de direito, segundo o jornal "A Bola". Isso facilitou o avanço da negociação, permitindo ao Porto que recebesse a totalidade do montante.

Pela Juventus na última temporada, Francisco Conceição disputou 40 partidas, sendo 22 delas como titular, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências para seus companheiros. O jovem de 22 anos também foi muito importante para a seleção de Portugal na conquista da Liga das Nações, balançando as redes uma vez na semifinal, contra a Alemanha, e sendo titular na decisão, contra a Espanha.

Francisco Conceição em ação pela Juventus na Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Trajetória de Francisco Conceição no Porto

Francisco Conceição chegou ao Porto, ainda nas categorias de base, em 2017 e estreou pela equipe principal em fevereiro de 2021. Durante o seu percurso no clube, sendo comandando pelo seu pai, Sergio Conceição, o ponta participou em 93 jogos, marcou 11 gols e concedeu 13 assistências, contribuindo para a conquista de um Campeonato Português e duas Taças de Portugal com a camisa dos Dragões.

