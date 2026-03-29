Resultados dos amistosos: Bélgica atropela, Portugal sem CR7 e Mano Menezes estreia com derrota no Peru
Bélgica dá show ofensivo enquanto adversários do Brasil no Mundial são derrotados
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O sábado (28) de amistosos entre seleções entregou entretenimento, mas também lições importantes para as seleções que ajustam os últimos detalhes para a Copa do Mundo. Entre estreias de treinadores conhecidos do público brasileiro e ausências de peso em gigantes europeus, a rodada serviu para mostrar que o caminho até a Copa exigirá correções rápidas.
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Confira os resultados dos principais amistosos deste sábado
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Coreia do Sul 0 x 4 Costa do Marfim
Em uma exibição de gala em solo asiático, a Costa do Marfim não deu chances para a Coreia do Sul. Os "Elefantes" construíram a goleada com gols de Evann Guessand, Simon Adingra, Martial Godo e fecharam a conta nos acréscimos com Wilfried Singo, expondo a fragilidade defensiva dos sul-coreanos.
Senegal 2 x 0 Peru
A partida marcou a estreia de Mano Menezes no comando da seleção peruana, mas o desfecho não foi o esperado pelo treinador brasileiro. Senegal confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0, com gols de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr.
Haiti 0 x 1 Tunísia
Outro adversário direto do Brasil no grupo da Copa do Mundo, o Haiti enfrentou a Tunísia . Os haitianos sofreram um gol cedo, marcado por Sebastian Tounekti logo aos 7 minutos de jogo.
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Escócia 0 x 1 Japão
A Escócia, que está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo, acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0. Em um jogo travado e muito tático, os escoceses mostraram força física, mas sucumbiram à velocidade nipônica no gol de Junya Ito aos 39' do segundo tempo.
EUA 2 x 5 Bélgica
A Bélgica atropelou os Estados Unidos em uma tarde inspirada. Embora McKennie tenha mantido os americanos vivos no primeiro tempo, os Diabos Vermelhos deslancharam com gols de Debast, Onana, De Ketelaere e dois de Lukebakio, selando uma goleada impiedosa fora de casa.
México 0 x 0 Portugal
No confronto mais aguardado da noite, México e Portugal não saíram do zero. A seleção de Portugal entrou em campo sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para esta Data Fifa devido a uma lesão. Sem sua principal referência ofensiva e maior artilheiro, os portugueses dominaram a posse de bola, mas sentiram falta do "faro de gol" de CR7 para furar a zaga mexicana.
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