Resultados dos amistosos: Bélgica atropela, Portugal sem CR7 e Mano Menezes estreia com derrota no Peru

O sábado (28) de amistosos entre seleções entregou entretenimento, mas também lições importantes para as seleções que ajustam os últimos detalhes para a Copa do Mundo. Entre estreias de treinadores conhecidos do público brasileiro e ausências de peso em gigantes europeus, a rodada serviu para mostrar que o caminho até a Copa exigirá correções rápidas.

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Confira os resultados dos principais amistosos deste sábado

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Coreia do Sul 0 x 4 Costa do Marfim

Em uma exibição de gala em solo asiático, a Costa do Marfim não deu chances para a Coreia do Sul. Os "Elefantes" construíram a goleada com gols de Evann Guessand, Simon Adingra, Martial Godo e fecharam a conta nos acréscimos com Wilfried Singo, expondo a fragilidade defensiva dos sul-coreanos.

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A Costa do Marfim dominou a Coreia do Sul fora de casa e aplicou uma goleada sonora de 4 a 0 (Foto: Reprodução / Instagram)

Senegal 2 x 0 Peru

A partida marcou a estreia de Mano Menezes no comando da seleção peruana, mas o desfecho não foi o esperado pelo treinador brasileiro. Senegal confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0, com gols de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr.

Na estreia de Mano Menezes, o Peru foi superado por Senegal por 2 a 0 com gols de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr (Foto: Julien de Rosa / AFP)

Haiti 0 x 1 Tunísia

Outro adversário direto do Brasil no grupo da Copa do Mundo, o Haiti enfrentou a Tunísia . Os haitianos sofreram um gol cedo, marcado por Sebastian Tounekti logo aos 7 minutos de jogo.

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O Haiti, que também integra o grupo do Brasil na Copa do Mundo, perdeu para a Tunísia por 1 a 0 (Foto: Geoff Robins / AFP)

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Escócia 0 x 1 Japão

A Escócia, que está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo, acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0. Em um jogo travado e muito tático, os escoceses mostraram força física, mas sucumbiram à velocidade nipônica no gol de Junya Ito aos 39' do segundo tempo.

Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0 com gol de Junya Ito (Foto: Andy Buchanan / AFP)

EUA 2 x 5 Bélgica

A Bélgica atropelou os Estados Unidos em uma tarde inspirada. Embora McKennie tenha mantido os americanos vivos no primeiro tempo, os Diabos Vermelhos deslancharam com gols de Debast, Onana, De Ketelaere e dois de Lukebakio, selando uma goleada impiedosa fora de casa.

A Bélgica não tomou conhecimento dos Estados Unidos e venceu com autoridade pelo placar de 5 a 2 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

México 0 x 0 Portugal

No confronto mais aguardado da noite, México e Portugal não saíram do zero. A seleção de Portugal entrou em campo sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para esta Data Fifa devido a uma lesão. Sem sua principal referência ofensiva e maior artilheiro, os portugueses dominaram a posse de bola, mas sentiram falta do "faro de gol" de CR7 para furar a zaga mexicana.

Sem Cristiano Ronaldo, cortado por lesão, Portugal não saiu do zero contra o México em amistoso muito disputado (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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