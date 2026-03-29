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Resultados dos amistosos: Bélgica atropela, Portugal sem CR7 e Mano Menezes estreia com derrota no Peru

Bélgica dá show ofensivo enquanto adversários do Brasil no Mundial são derrotados

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 29/03/2026
10:25
Atualizado há 2 minutos
Sem Cristiano Ronaldo, cortado por lesão, Portugal não saiu do zero contra o México em amistoso muito disputado (Foto: Alfredo Estrella / AFP)
imagem cameraSem Cristiano Ronaldo, cortado por lesão, Portugal não saiu do zero contra o México em amistoso muito disputado (Foto: Alfredo Estrella / AFP)
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O sábado (28) de amistosos entre seleções entregou entretenimento, mas também lições importantes para as seleções que ajustam os últimos detalhes para a Copa do Mundo. Entre estreias de treinadores conhecidos do público brasileiro e ausências de peso em gigantes europeus, a rodada serviu para mostrar que o caminho até a Copa exigirá correções rápidas.

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Confira os resultados dos principais amistosos deste sábado

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Coreia do Sul 0 x 4 Costa do Marfim
Em uma exibição de gala em solo asiático, a Costa do Marfim não deu chances para a Coreia do Sul. Os "Elefantes" construíram a goleada com gols de Evann Guessand, Simon Adingra, Martial Godo e fecharam a conta nos acréscimos com Wilfried Singo, expondo a fragilidade defensiva dos sul-coreanos.

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A Costa do Marfim dominou a Coreia do Sul fora de casa e aplicou uma goleada sonora de 4 a 0 (Foto: Reprodução / Instagram)
A Costa do Marfim dominou a Coreia do Sul fora de casa e aplicou uma goleada sonora de 4 a 0 (Foto: Reprodução / Instagram)

Senegal 2 x 0 Peru
A partida marcou a estreia de Mano Menezes no comando da seleção peruana, mas o desfecho não foi o esperado pelo treinador brasileiro. Senegal confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0, com gols de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr.

Senegal venceu por 2 a 0 (Foto: Foto: Julien de Rosa / AFP)
Na estreia de Mano Menezes, o Peru foi superado por Senegal por 2 a 0 com gols de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr (Foto: Julien de Rosa / AFP)

Haiti 0 x 1 Tunísia
Outro adversário direto do Brasil no grupo da Copa do Mundo, o Haiti enfrentou a Tunísia . Os haitianos sofreram um gol cedo, marcado por Sebastian Tounekti logo aos 7 minutos de jogo.

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O Haiti, que também integra o grupo do Brasil na Copa do Mundo, perdeu para a Tunísia por 1 a 0 (Foto: Geoff Robins / AFP)
O Haiti, que também integra o grupo do Brasil na Copa do Mundo, perdeu para a Tunísia por 1 a 0 (Foto: Geoff Robins / AFP)

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Escócia 0 x 1 Japão
A Escócia, que está no mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo, acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0. Em um jogo travado e muito tático, os escoceses mostraram força física, mas sucumbiram à velocidade nipônica no gol de Junya Ito aos 39' do segundo tempo.

Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0 com gol de Junya Ito (Foto: Andy Buchanan / AFP)
Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a Escócia acabou derrotada pelo Japão por 1 a 0 com gol de Junya Ito (Foto: Andy Buchanan / AFP)

EUA 2 x 5 Bélgica
A Bélgica atropelou os Estados Unidos em uma tarde inspirada. Embora McKennie tenha mantido os americanos vivos no primeiro tempo, os Diabos Vermelhos deslancharam com gols de Debast, Onana, De Ketelaere e dois de Lukebakio, selando uma goleada impiedosa fora de casa.

A Bélgica não tomou conhecimento dos Estados Unidos e venceu com autoridade pelo placar de 5 a 2 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)
A Bélgica não tomou conhecimento dos Estados Unidos e venceu com autoridade pelo placar de 5 a 2 (Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP)

México 0 x 0 Portugal
No confronto mais aguardado da noite, México e Portugal não saíram do zero. A seleção de Portugal entrou em campo sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para esta Data Fifa devido a uma lesão. Sem sua principal referência ofensiva e maior artilheiro, os portugueses dominaram a posse de bola, mas sentiram falta do "faro de gol" de CR7 para furar a zaga mexicana.

Sem Cristiano Ronaldo, cortado por lesão, Portugal não saiu do zero contra o México em amistoso muito disputado (Foto: Alfredo Estrella / AFP)
Sem Cristiano Ronaldo, cortado por lesão, Portugal não saiu do zero contra o México em amistoso muito disputado (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

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