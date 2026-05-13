Messi faz três em virada do Inter Miami e se aproxima do gol mil
Craque argentino comanda vitória heroica da equipe da Flórida na MLS
Lionel Messi segue encantando o mundo do futebol mesmo longe dos holofotes, aos 38 anos. O argentino marcou três vezes e comandou a vitória de virada do Inter Miami por 5 a 3 sobre o Cincinnati nesta quarta-feira (13), pela 13ª rodada da Major League Soccer (MLS).
Com os três marcados nesta noite, Messi chega a 910 gols oficiais na carreira e segue na contagem regressiva para o milésimo. Além disso, ele se tornou o artilheiro da atual edição da MLS, com 12 bolas nas redes, empatado com o belga Hugo Cuypers, do Chicago Fire.
Cincinnati x Inter Miami: virada heroica com show de Messi
Jogando fora de casa, o Inter Miami saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo. Miazga tentou afastar a bola da área, acertou Messi no chute e viu a bola morrer no fundo das redes. O Cincinnati empatou aos 41, quando Denkey converteu cobrança de pênalti.
Os donos da casa viraram logo no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Ramírez cruzou da esquerda para Bucha completar dentro da pequena área. A resposta do Inter Miami veio rapidamente: aos dez, De Paul avançou pela direita e encontrou Messi na entrada da área. O camisa 10 finalizou de primeira para deixar tudo igual novamente.
O Cincinnati voltou a ficar em vantagem aos 29 minutos. O brasileiro Evander recebeu passe de Denkey na entrada da área e acertou chute forte, sem chances para St. Clair.
O Inter Miami reagiu mais uma vez aos 34'. Messi abriu jogada pela esquerda para Silvetti, que cortou para o meio e bateu rasteiro para empatar o confronto. Cinco minutos depois, Messi cobrou falta na área, Celentano soltou a bola e Berterame aproveitou o rebote para colocar o time da Flórida na frente.
Já aos 44 minutos, Salvetti cruzou na área e Messi apareceu de carrinho para marcar o terceiro dele na partida e fechar a vitória do Inter Miami em jogo de cinco gols da equipe visitante.
