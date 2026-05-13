Futebol Internacional

Messi faz três em virada do Inter Miami e se aproxima do gol mil

Craque argentino comanda vitória heroica da equipe da Flórida na MLS

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
23:56
imagem cameraLionel Messi e Luis Suárez comemoram gol pelo Inter Miami na MLS (Foto: Jeff Dean/Getty Images/AFP)
Lionel Messi segue encantando o mundo do futebol mesmo longe dos holofotes, aos 38 anos. O argentino marcou três vezes e comandou a vitória de virada do Inter Miami por 5 a 3 sobre o Cincinnati nesta quarta-feira (13), pela 13ª rodada da Major League Soccer (MLS).

Com os três marcados nesta noite, Messi chega a 910 gols oficiais na carreira e segue na contagem regressiva para o milésimo. Além disso, ele se tornou o artilheiro da atual edição da MLS, com 12 bolas nas redes, empatado com o belga Hugo Cuypers, do Chicago Fire.

Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami na MLS (Foto: JJeff Dean/Getty Images/AFP)

Cincinnati x Inter Miami: virada heroica com show de Messi

Jogando fora de casa, o Inter Miami saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo. Miazga tentou afastar a bola da área, acertou Messi no chute e viu a bola morrer no fundo das redes. O Cincinnati empatou aos 41, quando Denkey converteu cobrança de pênalti.

Os donos da casa viraram logo no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Ramírez cruzou da esquerda para Bucha completar dentro da pequena área. A resposta do Inter Miami veio rapidamente: aos dez, De Paul avançou pela direita e encontrou Messi na entrada da área. O camisa 10 finalizou de primeira para deixar tudo igual novamente.

O Cincinnati voltou a ficar em vantagem aos 29 minutos. O brasileiro Evander recebeu passe de Denkey na entrada da área e acertou chute forte, sem chances para St. Clair.

O Inter Miami reagiu mais uma vez aos 34'. Messi abriu jogada pela esquerda para Silvetti, que cortou para o meio e bateu rasteiro para empatar o confronto. Cinco minutos depois, Messi cobrou falta na área, Celentano soltou a bola e Berterame aproveitou o rebote para colocar o time da Flórida na frente.

Já aos 44 minutos, Salvetti cruzou na área e Messi apareceu de carrinho para marcar o terceiro dele na partida e fechar a vitória do Inter Miami em jogo de cinco gols da equipe visitante.

