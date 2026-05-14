Presidente do Porto abre o jogo sobre contratação de Lewandowski
Atacante está em fim de contrato com o Barcelona
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Presidente do Porto, André Villas Boas abriu o jogo sobre a possibilidade da contratação de Robert Lewandowski para a próxima temporada. Em entrevista à imprensa em evento institucional, o cartola português foi sincero sobre a situação do clube.
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- É um orgulho o Porto estar associado a uma lenda do futebol como é o Lewandowski, mas os encargos financeiros de um jogador desta dimensão estão fora do alcance do Porto. está totalmente fora das possibilidades financeiras do Porto.
Nos últimos dias, o nome de Lewandowski foi ligado ao Porto, embora Villas Boas tenha enterrado as chances do centroavante vestir a camisa dos Dragões. O jogador também é vinculado com clubes da Arábia Saudita, Estados Unidos e Itália.
Em fim de contrato com o Barcelona, Lewandowski encerra sua trajetória com o clube catalão na última rodada do Campeonato Espanhol. Em quatro temporadas, o polonês conquistou sete títulos e se tornou o 11º jogador da história com clube com mais gols marcados, tendo balançado as redes 119 vezes.
Temporada de Lewandowski
Próximo de completar 38 anos, Lewandowski viveu sua pior temporada desde que chegou ao Barcelona. Em 44 partidas, o centroavante marcou 18 gols e contribuiu com quatro assistências, sendo apenas o 3º artilheiro da equipe de Hansi-Flick na La Liga.
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