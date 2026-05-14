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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Presidente do Porto abre o jogo sobre contratação de Lewandowski

Atacante está em fim de contrato com o Barcelona

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
09:34
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Lewandowski celebra gol do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga
imagem cameraLewandowski celebra gol do Barcelona sobre o Osasuna, pela La Liga (Foto: Ander Gillenea/AFP)
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Presidente do Porto, André Villas Boas abriu o jogo sobre a possibilidade da contratação de Robert Lewandowski para a próxima temporada. Em entrevista à imprensa em evento institucional, o cartola português foi sincero sobre a situação do clube.

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- É um orgulho o Porto estar associado a uma lenda do futebol como é o Lewandowski, mas os encargos financeiros de um jogador desta dimensão estão fora do alcance do Porto. está totalmente fora das possibilidades financeiras do Porto.

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Nos últimos dias, o nome de Lewandowski foi ligado ao Porto, embora Villas Boas tenha enterrado as chances do centroavante vestir a camisa dos Dragões. O jogador também é vinculado com clubes da Arábia Saudita, Estados Unidos e Itália.

Em fim de contrato com o Barcelona, Lewandowski encerra sua trajetória com o clube catalão na última rodada do Campeonato Espanhol. Em quatro temporadas, o polonês conquistou sete títulos e se tornou o 11º jogador da história com clube com mais gols marcados, tendo balançado as redes 119 vezes.

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Temporada de Lewandowski

Próximo de completar 38 anos, Lewandowski viveu sua pior temporada desde que chegou ao Barcelona. Em 44 partidas, o centroavante marcou 18 gols e contribuiu com quatro assistências, sendo apenas o 3º artilheiro da equipe de Hansi-Flick na La Liga.

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Lewandowski acena para torcedores da Polônia em jogo contra a Albânia
Lewandowski acena para torcedores da Polônia em jogo contra a Albânia (Foto: Sergei Gapon/AFP)

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