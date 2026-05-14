Di María desabafa após vitória: 'Depois querem que os campeões mundiais venham jogar na Argentina'
Jogador atacoi Diego Milito, presidente do Racing
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Di María trocou farpas públicas com Diego Milito, presidente do Racing, após a eliminação do clube de Avellaneda nas quartas de final do Torneio Apertura argentino. O Rosario Central, time do campeão mundial, venceu por 2 a 1 no Estádio Gigante de Arroyito e avançou à semifinal, onde enfrentará o River Plate. Milito, irritado com a arbitragem, afirmou que o futebol argentino está em frangalhos. Di María respondeu nas redes sociais com uma mensagem contundente.
Relacionadas
- Lance! Negócios
Cristiano Ronaldo compra ações de dona da Cazé TV e se torna parceiro da empresa
Lance! Negócios14/05/2026
- Fora de Campo
Eric Faria compara Casemiro com volante campeão pelo Manchester City
Fora de Campo14/05/2026
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (14/05/2026)
Onde Assistir14/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Como é irritante ver a Central brigando por tudo. Como é irritante ver times do interior ganhando. Ninguém assume a responsabilidade pelas derrotas. Muitos dos que querem mudar o futebol não conseguem nem administrar o próprio clube — escreveu o camisa 11.
O desabafo de Di María veio após Diego Milito criticar duramente a arbitragem. O presidente do Racing reclamou da expulsão de Adrián Maravilla Martínez, que deixou sua equipe com dez jogadores na reta final da partida.
— Estou cansado. Nos sentimos roubados mais uma vez. Hoje foi mais uma partida vergonhosa. O futebol argentino está em frangalhos. Não pode continuar assim — disse Milito, que ainda se ofereceu para ajudar na reconstrução da competição.
Di María desabafa após falas de Milito
Di María não poupou críticas ao dirigente e rebateu a ideia de que o Rosario Central teria sido beneficiado. O atacante lembrou que sua equipe já foi prejudicada em outras ocasiões sem que houvesse o mesmo alarde.
— Ninguém comentou sobre quantas vezes o Central foi prejudicado por decisões da arbitragem, mas hoje as decisões estão sempre erradas. É tudo uma farsa — escreveu.
O argentino também ironizou a cobertura da imprensa, concentrada em Buenos Aires, e defendeu as equipes do interior do país.
— A mídia mais poderosa está em Buenos Aires. Nós, do interior, sempre tivemos que nos calar, mas não vamos mais nos calar. O interior está crescendo, e isso dói, incomoda e irrita as pessoas.
Di María ainda citou um lance específico da partida para contestar as reclamações do Racing. O atacante afirmou que um gol de Alejo Veliz, anulado por impedimento, não deveria ter sido invalidado.
— Havia duas câmeras focadas na jogada, e encontraram a que flagrou o impedimento. Que coincidência, não é? — questionou.
No encerramento de sua publicação, Di María deixou um recado direto para dirigentes como Milito. Para o atacante, o ambiente de desconfiança e críticas constantes afasta os grandes jogadores do futebol argentino.
— Depois querem que os campeões mundiais venham jogar na Argentina. Para quê? Só para dizer que estão nos ajudando? Que o futebol está manchado? O futebol não está manchado. Agora somos todos iguais, e isso incomoda — finalizou.
O Rosario Central agora se prepara para enfrentar o River Plate na semifinal, em jogo único marcado para o próximo domingo (17). A vaga na final dará ao vencedor a chance de disputar o título do Torneio Apertura.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias